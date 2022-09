La corsa di Marianna Pittoni al Trail delle Colline per sfidare e sconfiggere i tumori femminili

L’edizione 2022 del Trail delle Colline, in programma domenica 9 ottobre, vedrà ai nastri di partenza una concorrente speciale. Marianna Pittoni, chivassese classe 1972, si è iscritta all’eco-camminata di 8 chilometri, il cui ricavato quest’anno sosterrà con forza la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

L’anno scorso Marianna aveva già preso parte al TdC, divertendosi e apprezzando il percorso approntato lungo il Sentiero Berruti, ma qualche mese la sua vita ha subito uno scossone e questa sua nuova partecipazione avrà una valenza ancora più forte.

A raccontarci il tutto, con la simpatia e cortesia che la contraddistinguono, è proprio la 49enne di Chivasso: “Tutto è partito la scorsa primavera con l’arrivo della lettera del programma gratuito di screening Prevenzione Serena per la diagnosi precoce del tumore della mammella. Il sabato prima di Pasqua mi sono così sottoposta ad una mammografia bilaterale e 20 giorni più tardi sono stata convocata al Centro di Senologia aziendale di Strambino dell’ASL TO4 per fare alcuni approfondimenti dopo il riscontro di una lesione al seno sinistro.

In seguito alla biopsia e ad ulteriori esami, mi è stato comunicato di avere un tumore, un carcinoma in situ. Ma non è tutto: la risonanza magnetica con contrasto ha evidenziato la comparsa di una lesione in fase evolutiva al seno destro. Bisognava intervenire assolutamente e, vista la presenza di un focolaio molto ampio intorno a queste lesioni, la mastectomia è stata una logica conseguenza”.

Trovare la forza di reagire in momenti come questi non è assolutamente semplice e, soprattutto, non è da tutti, ma Marianna si è aggrappata con tutta sé stessa alle sue grandi passioni per la corsa e la bicicletta: “Mi danno tanta forza e mi fanno stare meglio.

Nel 2021 mi è piaciuta molto l’eco-camminata del Trail delle Colline, una parte del percorso l’avevo perfino corricchiata, e così ho deciso di partecipare nuovamente anche in un anno per me così difficile.

La reale importanza della prevenzione si comprende solo quando accadono cose come queste: tutti noi, inconsciamente, siamo convinti che non debba capitare proprio a noi, ma purtroppo a volte va così. A maggior ragione, per questo motivo non bisogna mai avere paura di fare controlli preventivi, perché prima si individuano i tumori e prima si può intervenire. Prevenzione, per come la intendo io, è anche avere, o comunque provare ad avere, un corretto stile di vita. Io mangio sano, non bevo e non fumo: grazie a questi comportamenti salutari molto probabilmente il mio recupero sarà più veloce, perché ho un corpo più forte”.

Poche parole ma dense di significato, quelle di Marianna, che dovrebbero far riflettere. La vita è il bene più prezioso e non dimentichiamoci mai di stringerci attorno alle persone che abbiamo vicino o che incontriamo nel nostro cammino quotidiano. Lo staff del Trail delle Colline -un’autentica famiglia in cui ogni persona, con tutti i suoi limiti e le sue difficoltà, può sentirsi a casa e coltivare valori fondamentali come l’amore, la fratellanza, il rispetto e l’inclusione sociale - non vede l’ora di stringersi attorno a Marianna Pittoni e a tutti coloro che partecipando all’eco-camminata sosterranno la lotta contro i tumori femminili.

Il Trail delle Colline è organizzato dalla Asd Hope Running Onlus insieme all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, con il supporto delle amministrazioni comunali di Chivasso, Castagneto Po, Casalborgone, San Sebastiano Po e Rivalba, del CAI Sezione di Chivasso, della LILT sezioni di Torino e Chivasso e dello CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito questa gara nel calendario nazionale, oltre che con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comitato Regionale CONI del Piemonte.

Confermate le tipologie di gara del Trail delle Colline 2022:

TdC Lungo: trail competitivo da 28 chilometri, con dislivello positivo di 1450 metri

TdC Corto: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri

Dog Endurance Trail: trail competitivo da 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri, da affrontare con il proprio miglior amico a quattro zampe, a cui saranno i benvenuti appassionati di dog endurance, sleddog, dog trail e dog trekking con attrezzatura da traino

Eco-camminata in Rosa: passeggiata libera a tutti da 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, il cui ricavato sosterrà la campagna Nastro Rosa della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno

