Le vostre fotografie “targate 06” (Foto)

Dal 20 maggio al 11 settembre 2022 Montecarlonews ha pubblicato, ogni giorno, almeno una fotografia “targata 06” inviataci dai nostri lettori.



Sono state pubblicate decine di istantanee che hanno contribuito a far conoscere qualche particolare della Costa Azzurra e delle Alpi Marittime: momenti curiosi, situazioni particolari, paesaggi o semplici attimi che l’obiettivo ha colto nella loro genuinità.



Fotografie che raccontano il desiderio di tornare alla normalità, dopo due duri anni di pandemia, ma anche le preoccupazioni legate alla guerra, alle difficoltà quotidiane, alle incertezze della vita.



Sono foto che costituiscono una vera antologia della primavera e dell’estate 2022: documenti che aiutano a comprendere ed anche che rappresentano la “cronaca vera” di un’estate che ha fatto registrare forti presenze ed una grande voglia di “tornare a vivere”.



Ringraziamo , innanzi tutto, quanti hanno accolto il nostro invito ed hanno partecipato al contest.



Si è saldato ancora di più un legame tra giornale e lettori. L’invito è poi quello di continuare a spedirci le vostre fotografie, perché Montecarlonews continuerà a pubblicarle.



Tutte le foto che abbiamo pubblicato meritano di essere citate, ma, trattandosi di un contest, la redazione ne ha scelte dodici, ad egual livello, che segnala per la loro originalità.



Sono, in ogni caso, tutte le foto che ci avete inviato che meritano il nostro plauso e il nostro ringraziamento.



Gli autori (in stretto ordine alfabetico) di queste fotografie, che pubblichiamo al fondo di questo articolo, sono:

Silvia Assin: E’ qui la festa?

Gino Bertone: Nuvole rosse

Luisella Cappio: Natura alla riscossa

Carlo Alberto Franzoni: Foschia

Jean Pascal Galeotti: Come una pittura di Jack Vettriano

Luigi Picco: A caccia di farfalle

Jean Paul Pradayrol: Al chiaror di luna

Patrizia Savarese: I colori della luna

Guglielmo Talarico: Linea di confine

Luciano Tomasi: In fila per il gelato

Mietta Tondelli: Le luci dell’Esterel

Milena Visentini: I colori del mercato