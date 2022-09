Autobus gratuiti per tutti nel Principato di Monaco dal 3 ottobre

Da lunedì 3 ottobre fino a domenica 27 novembre 2022, gli autobus del Principato di Monaco saranno gratuiti per tutti al fine di incoraggiare e promuovere l'uso del trasporto pubblico per migliorare il flusso del traffico, ridurre le emissioni di gas serra e aumentare la qualità della vita dei residenti monegaschi, dei pendolari e dei visitatori del Principato.

Alla conferenza stampa di presentazione di questo test, che si è tenuta lunedì 26 settembre presso il Ministero di Stato, Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo-Ministro per le Politiche Sociali, dell'Equipaggiamento, dell'Ambiente e dell'Urbanistica, ha presentato ai media del Principato i pilastri del progetto Governo di Monaco in materia di mobilità e svelata la comunicazione che verrà messa in atto durante questa fase di test. Partecipante anche Séverine Canis-Froidefond, Direttore di Prospettiva, Urbanistica e Mobilità e Mobilità e Stéphane Bortolini, ingegnere operativo di CAM.

Questa operazione è stata ideata dal Governo di Monaco, in collaborazione con il Consiglio Nazionale.

Con 41 progetti immobiliari in corso a Monaco e più di 200 grandi eventi all'anno, la questione della questione della mobilità è una sfida costante per preservare l'equilibrio tra la qualità della vita e il benessere dei cittadini.

Il Governo di Monaco si propone quindi di coinvolgere tutti gli utenti del Principato attraverso una campagna intitolata "Insieme, adottiamo il riflesso giusto!” composta da tre immagini concernenti le diverse fasce d’età:

- per i giovani dai 18 ai 30 anni: "Mi muovo in modo ecologico ed economico".

-per i lavoratori tra i 30 e i 60 anni: "Mi muovo in modo pratico e responsabile".

-per gli over 60 che già usufruiscono del trasporto gratuito in autobus: "I miei viaggi in tutta serenità

serenità".

Al fine di riposizionare gli autobus come mezzo di trasporto preferito nel Principato e di per creare un circolo virtuoso che permetta di raggiungere il -20% di riduzione del traffico intramurario, il governo del Principe effettuerà un'indagine sul campo. Gli agenti incontreranno gli utenti alle fermate degli autobus e attraverso una piattaforma online, che sarà presto disponibile, per raccogliere le loro impressioni e le loro opinioni.

Il sondaggio sarà condotto dal personale alle fermate strategiche e tramite una piattaforma online, presto disponibile, per raccogliere le loro impressioni e migliorare ulteriormente questo servizio pubblico.