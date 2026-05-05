Blue Economy and Finance Forum al Grimaldi Forum Monaco: cooperazione e investimenti per un'economia sostenibile del mare

Il 28 e 29 maggio 2026, il Grimaldi Forum Monaco accoglierà il Blue Economy and Finance Forum (BEFF) – una conferenza internazionale di alto livello che riunirà i principali attori impegnati nello sviluppo sostenibile dell'economia marittima.

L'evento è organizzato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco e dall'Istituto Oceanografico di Monaco, sotto l'alto patronato di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. All'edizione 2026 sono attesi fino a 300 partecipanti provenienti dai settori pubblico, privato, finanziario e filantropico: decisori politici, leader aziendali, investitori, banche, fondi pensione, fondi sovrani ed esperti internazionali.

Contesto e necessità di investimenti

L'importanza socioeconomica e geopolitica degli oceani è in costante e rapida crescita. Secondo le stime, per rendere l'economia marittima sostenibile e inclusiva sono necessari investimenti annuali pari a 175 miliardi di dollari. Questo obiettivo richiede una cooperazione rafforzata tra settore privato, governi, organizzazioni intergovernative e società civile.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) stima che il valore economico degli oceani supererà i 3.000 miliardi di dollari entro il 2030, collocando l'oceano al quinto posto tra le economie mondiali. L'oceano è essenziale per il commercio globale, la sicurezza alimentare e lo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili, come l'eolico offshore e il trasporto marittimo decarbonizzato. Allo stesso tempo, le risorse genetiche marine offrono un potenziale enorme per settori quali la medicina e l'agricoltura.

Per sfruttare questo potenziale, è necessaria una cooperazione internazionale che prevenga il depauperamento delle risorse, rallenti l'acidificazione degli oceani, protegga gli ecosistemi marini, riduca la pesca eccessiva e combatta l'inquinamento.

Obiettivi concreti del forum

Il Blue Economy and Finance Forum intende mettere in luce gli attori chiave che stanno creando un contesto favorevole agli investimenti – da milioni a miliardi di dollari – per rendere possibile questa trasformazione blu. L'obiettivo è facilitare un cambiamento concreto verso un'economia blu sostenibile, attraverso il coinvolgimento coordinato di tutti gli esperti rilevanti.

Nel corso delle due giornate, il forum monitorerà i progressi delle coalizioni formatesi durante l'edizione precedente e promuoverà nuove opportunità di cooperazione e finanziamento.

I temi principali della conferenza

Il programma del forum è strutturato attorno a quattro panel principali:

Giornata 1 – 28 maggio 2026

Panel 1 – Mobilitare capitali per l'economia blu: dalla finanza mista agli investimenti scalabili. Si discuterà come mobilitare capitale privato su larga scala, espandere gli investimenti nelle economie emergenti e costiere e posizionare l'economia blu come un'opportunità di investimento matura e orientata all'impatto.

Panel 2 – Il trasporto marittimo al bivio: finanziare la transizione verso un'economia oceanica a basse emissioni di carbonio. Si affronteranno gli incentivi per la decarbonizzazione, il miglioramento della chiarezza normativa e l'accelerazione degli investimenti.

Giornata 2 – 29 maggio 2026

Panel 3 – Espandere il cibo blu: percorsi di investimento per sistemi alimentari sostenibili e resilienti. Posizionare i prodotti ittici come leva strategica per la sicurezza alimentare, investire in acquacoltura e pesca sostenibile.

Panel 4 – Ancorare l'economia blu: integrare la finanza oceanica nei mercati globali dei capitali. Posizionare l'economia blu come classe di attività, costruire pipeline di investimento scalabili e indirizzare il capitale verso progetti con impatto misurabile.

Oltre alle sessioni principali, il forum includerà Innovation Corners (angoli dell'innovazione) che presenteranno soluzioni e tecnologie innovative per un'economia blu rigenerativa, offrendo esempi concreti di come i principi discussi possano essere tradotti in azioni su larga scala.

Classificato come conferenza, il BEFF rappresenta un'importante piattaforma di dialogo e collaborazione internazionale, dedicata alle sfide e alle opportunità legate al futuro degli oceani.



Per ulteriori informazioni: Sito ufficiale: https://www.beffmonaco.org/

Sede: https://www.grimaldiforum.com/en/