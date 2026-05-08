Parco Alpi Liguri, nuovo finanziamento regionale da 80 mila euro per la manutenzione dei sentieri

L’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri si conferma protagonista nelle politiche di valorizzazione e manutenzione del territorio montano e della rete escursionistica.



Con il recente decreto regionale relativo al “Bando Sentieri”, finanziato attraverso il Fondo per l’attuazione della Strategia Forestale Nazionale, il Parco ha ottenuto un importante finanziamento pari a 79.904 euro per interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria della rete sentieristica nei territori dei Comuni di Mendatica, Rezzo, Pigna e Rocchetta Nervina.



Un risultato di assoluto rilievo se si considera che il progetto dell’Ente si è classificato ai vertici della graduatoria regionale tra oltre 90 domande presentate da enti e amministrazioni di tutta la Liguria, confermando la qualità progettuale e la capacità del Parco di intercettare risorse concrete per il territorio.



Il finanziamento arriva inoltre dopo quello recentemente ottenuto dal GAL Riviera dei Fiori per il potenziamento della segnaletica escursionistica, andando così a rafforzare una strategia complessiva che punta a migliorare accessibilità, sicurezza e valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’entroterra.



Determinante anche il lavoro sviluppato negli ultimi anni sul fronte della cooperazione transfrontaliera, che vede il Parco protagonista nel progetto RivierALP dedicato alla sentieristica e al turismo outdoor, a dimostrazione di una visione ampia e coordinata capace di creare opportunità concrete per il territorio montano.



“Questi risultati – dichiara il Presidente Alessandro Alessandri – dimostrano che la strategia portata avanti dal Parco è una strategia vincente, costruita sulla capacità di fare rete, programmare e lavorare concretamente per il nostro entroterra. Investire sui sentieri significa investire sulla sicurezza, sul turismo sostenibile, sulla manutenzione del territorio e quindi anche sulla qualità della vita delle nostre comunità montane”.



Il Presidente evidenzia inoltre con soddisfazione il buon piazzamento ottenuto anche da altri Comuni del comprensorio del Parco, nella graduatoria regionale, e auspica che Regione Liguria e l’Assessore regionale Alessandro Piana possano rifinanziare ulteriormente la misura, consentendo così lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di altri progetti meritevoli che oggi non hanno ancora trovato copertura economica.



“Il grande numero di domande presentate e la qualità dei progetti ammessi – conclude Alessandri – dimostrano quanto i territori credano nella valorizzazione della rete escursionistica come leva di sviluppo e presidio del territorio”.