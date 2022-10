La Consigne de Provence si stabilisce a Monaco grazie a Commerce Engagé

A Monaco la rete Commerce Engagé si sta impegnando con il primo operatore, il negozio Solis Bio, il quale ora offre e propone nuove bottiglie per una selezione di succhi di frutta, vini e oli d'oliva prodotti nella regione al fine di ridurre i rifiuti da asporto e sensibilizzare la gente circa la questione ambientale. Tutto questo grazie allo stabilirsi della Consigne nel Principato.

A partecipare al lancio della Consigne de Provence presso il negozio Solis Bio, venerdì 30 settembre 2022, vi era Valérie Davenet, Direttrice dell'Ambiente. Da 6 anni il Dipartimento dell'Ambiente promuove il marchio Commerce e Restaurant Engagé con il suo partner Ecoscience Provence, anche sostenitore del progetto "La Consigne de Provence", a favore del riutilizzo del vetro nella regione meridionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Ormai disponibile per tutti gli stabilimenti interessati all'approccio, “Consigne de Provence" sta cambiando le pratiche dei produttori di vino, birra, succhi di frutta e olio coordinando e sviluppando il sistema di deposito per rendere possibile l'utilizzo di bottiglie a rendere.

Data tale premessa, si garantisce un lavaggio di qualità, che viene affidato ad un fornitore di servizi con sede nel Drôme ed un centro di lavaggio è previsto in Provenza per il 2025, quando i volumi saranno sufficientemente grandi nella regione.

La Consigne de Provence fornisce anche il necessario per comunicare ai clienti quali bottiglie sono restituibili. In continuità con il suo approccio all'interno del marchio Commerce Engagé, Solis Bio è il primonel Principato per la distribuzione di bottiglie a rendere ed il contenitore per il riciclaggio delle bottiglie di vetro è stato installato vicino al negozio, accanto al contenitore di MaConsigne.

Come promemoria, le etichette Commerce Engagé® e Restaurant Engagé® sono state utilizzate in Principato dal 2017, dal Dipartimento dell'Ambiente e dall'Ecoscience.

Per maggiori informazioni:

https://service-public-entreprises.gouv.mc/Reseaux-et-publications/Labels-et-certifications/Commerce-engage/Obtenir-le-label-Restaurant-Engage