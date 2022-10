Nizza, il “patio” di una Chiesa trasformato in un bar per agevolare l’accoglienza dei fedeli e dei visitatori (Foto)

A pochi passi da Cours Saleya, dove il Vieux Nice si trasforma in un reticolo fatto di strette viuzze ricche di negozi e di ristorantini, si trova una delle più note Chiese della città.

Si tratta dell'église Saint-Jacques-le-Majeur, conosciuta anche come Chiesa del Gesù, famosa anche per lo splendido presepe che ogni anno propone. Il suo indirizzo è Place Jesus 1.

Chi entra per visitarla mai immaginerebbe di finire in un patio trasformato in un bar e in un luogo dove è possibile, anche senza consumare, sedersi, parlare, incontrare altre persone, scambiare due parole o leggere il giornale in tutta tranquillità.

Tutto è stato immaginato, dai tavolini alle sedie, dai cuscini variopinti al wi-fi, per permettere al visitatore di avere una conoscenza diversa del luogo di culto che sta visitando ed anche di trovare quella tranquillità che il trambusto esterno difficilmente consente.

L’iniziativa per trasformare il patio è stata di padre Frédéric Sangès, che è anche il responsabile della pastorale del turismo della diocesi di Nizza.

Il suo progetto è quell’accoglienza predicata dal Papa e lui lo fa “in modo alternativo”, simpatico quanto accattivante.

Troppe persone, spiega, entrano in Chiesa, la visitano spesso superficialmente e poi escono e se ne vanno senza aver avuto alcun rapporto con altre persone, senza essere entrate in contatto spirituale con il mondo che li circonda e con lo spirito che aleggia in quel luogo di culto.

Di qui l’idea di “trasformare” il patio in un luogo “libero”, chi entra non è obbligati a consumare e il corrispettivo di quanto consuma è libero.

Il patio è accessibile anche la sera, almeno fin quando la temperatura e le condizioni climatiche lo consentiranno: è il momento migliore per confrontarsi con gli altri e magari partecipare alle discussioni che nascono sugli argomenti più disparati.

Un buon bicchiere di vino, un succo, una birra o nulla: ci si siede e, se lo si desidera, si fa conoscenza con altre persone. Poi si va via, magari anche senza pagare: nessuno obietterà alcunché.