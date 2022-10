Nel Principato di Monaco autobus gratis sino al 27 novembre: la misura forte contro inquinamento e traffico diventerà operativa per sempre?

Una misura forte per combattere inquinamento e traffico: il bus gratis nel Principato di Monaco. Una scelta importante del Principe che getta il cuore oltre l'ostacolo, assorbendo un costo importante nel momento in cui dovesse diventare stabile, perchè se non pagano i fruitori dovrà intervenire il governo.

Nell'ambito del test sui bus gratuiti istituito fino al 27 novembre 2022 dal Governo del Principe con l'assistenza della Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) intanto sarà condotta un'indagine per valutare l'impatto della gratuità sull'uso degli autobus.

L'obiettivo è determinare se questa misura di incentivazione per modificare le abitudini di viaggio di viaggiatori è efficiente e soddisfa l'obiettivo del governo di sviluppare l'uso di trasporto pubblico al fine di rendere più fluido il traffico, ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità della vita di monegaschi, residenti, pendolari e visitatori del Principato.

Il questionario sarà

- Suglia utobus l'8, 22 e 24 novembre, dalle 6:00 alle 20:00, gli investigatori ALYCE saranno presenti ad una fermata su ciascuna delle sei linee di autobus, per avere il bene rappresentatività degli utenti della rete. Condurranno la loro indagine faccia a faccia con il viaggiatori ai quali verrà proposto di rispondere ad un rapido questionario.

- Sul Web è già disponibile un questionario più completo, in francese e in inglese disponibile tramite il seguente link: https://enquete-web.alyce.fr/index.php/983953?lang=fr o scansionando il codice QR. Ringraziamo gli utenti per le risposte che possono darci in merito strumento di monitoraggio per la nostra sperimentazione