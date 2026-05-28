Le Explorations de Monaco presentano il rapporto finale della missione Oceano Indiano 2022 al Museo Oceanografico di Monaco

Le Explorations de Monaco hanno organizzato al Museo Oceanografico di Monaco la cerimonia di presentazione del rapporto finale della missione Oceano Indiano 2022, segnando una nuova tappa nel rafforzamento della cooperazione regionale e internazionale a favore della preservazione degli oceani e dello sviluppo sostenibile delle economie blu, nell’ambito dell’accordo BBNJ.

All’evento hanno preso parte S.E. Christophe Mirmand, Ministro di Stato del Principato di Monaco, Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo – Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione del Principato di Monaco, il Dr. Arvin Boolell, Ministro dell’Agroindustria, della Sicurezza Alimentare, dell’Economia Blu e della Pesca della Repubblica di Mauritius, e Wallace Cosgrow, Ministro principale, Ministro della Pesca, dell’Agricoltura e dell’Economia Blu della Repubblica delle Seychelles.

La cerimonia ha inoltre riunito i punti focali della Joint Management Area (JMA), insieme a rappresentanti del mondo scientifico e istituzionale coinvolti nella missione Oceano Indiano.

Nel corso dell’incontro è stato consegnato ai rappresentanti di Mauritius e Seychelles il rapporto finale della missione Oceano Indiano 2022, con la presentazione delle principali conclusioni emerse. Il documento evidenzia le priorità legate alla tutela degli ecosistemi marini, alla gestione sostenibile delle risorse ittiche, alla lotta contro le pressioni antropiche e al rafforzamento della cooperazione regionale.

Durante la cerimonia sono state inoltre presentate venticinque raccomandazioni elaborate al termine di un lavoro collaborativo sviluppato nell’ambito del “Science to Policy Workshop”, organizzato a Port-Louis, Mauritius, nel novembre 2025. Le raccomandazioni riflettono la volontà condivisa degli Stati e dei partner coinvolti di rafforzare il coordinamento, consolidare il dialogo tra scienza e decisori politici, migliorare il monitoraggio scientifico e sostenere azioni concrete per la sostenibilità degli spazi marini dell’Oceano Indiano.

Gli interventi hanno sottolineato l’importanza di una governance integrata e collaborativa, fondata sulla ricerca scientifica, sulla condivisione dei dati e sulla cooperazione tra istituzioni regionali e internazionali. Un approccio ritenuto fondamentale per affrontare le crescenti sfide ambientali nell’area sud-occidentale dell’Oceano Indiano, anche alla luce delle prospettive offerte dal trattato BBNJ.

Attraverso questa iniziativa, il Principato di Monaco conferma il proprio impegno a favore della conoscenza e della protezione dell’oceano, in linea con le priorità promosse dalle Explorations de Monaco e dai partner istituzionali monegaschi.

Le Explorations de Monaco, create su iniziativa del Governo del Principato di Monaco, riuniscono la Fondation Prince Albert II de Monaco, l’Institut océanographique – Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, il Centre Scientifique de Monaco e lo Yacht Club de Monaco. La società sostiene queste istituzioni coordinando missioni internazionali collaborative che coinvolgono partner monegaschi e organizzazioni internazionali in tutto il mondo.