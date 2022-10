Prezzi in crescita e aumento delle negoziazioni, il mercato immobiliare francese in piuena ripresa

Il mercato immobiliare registra, in Francia, prezzi in crescita un po’ ovunque, ma le percentuali dell’aumento dei prezzi non sono simili tra loro. Alcune località si differenziano dalle altre per i costi che stanno decisamente salendo.

Su queste località l’attenzione degli investitori e di chi vuole realizzare guadagni dopo acquisti al ribasso in momenti di difficoltà si è fatta molto puntuale. L’analisi che Orpi, uno dei leader francesi del settore, ha fatto è un aiuto per meglio addentrarsi nel settore e comprendere le sue dinamiche.



I prezzi delle case continuano a salire. Da gennaio 2022, i prezzi sono aumentati dell'8% a livello nazionale. Alcune città, che negli ultimi anni hanno attratto i francesi, hanno visto accelerare l'aumento dei loro prezzi: Montpellier, Tolone o Antibes con aumenti che superano il 10%, toccando quasi il 20% di aumento a Dax o Vannes. Notevoli picchi di prezzo che logicamente portano a un calo del numero dei compratori e del numero dei compromessi, stimato in -9% da inizio anno su tutto il territorio.



L'impennata dei prezzi potrebbe, tuttavia, aver raggiunto i suoi limiti. In un momento in cui i francesi risentono dell'inflazione, dei tassi in aumento e dei nuovi vincoli che praticamente impongono la ristrutturazione degli immobili, gli acquirenti sono più cauti e chi vuole vendere deve essere più cauto.

I numeri lo dimostrano: se i prezzi salgono, i margini di negoziazione seguono medesima dinamica.

Ad Antibes o Pau, che da gennaio hanno visto aumentare i prezzi del 12%, i tassi di negoziazione superano il 4%. Alcuni mercati in tensione potrebbero così beneficiare di un nuovo respiro.



I valori medi

Città Valore medio Prezzo al metro quadrato Evoluzione dal 1° gennaio 2022

Nazionale 247.668 € 2.663 € +8%

Parigi 436.002 € 9.615 € - 3%

Marsiglia 237.263 € 3.023 € +10%

Lione 351.796 € 4.983 € +2%

Tolosa 221.819 € 3.446 € +2%

Nizza 292.409 € 4.519 € +6%

Nantes 286.136 € 3.649 € +3%

Montpellier 199.691 € 3.130 € +5%

Strasburgo 275.512 € 3.559 € +10%

Bordeaux 302 812 € 4.751 € + 09%

Lille 212.474 € 3.186 € +02%

Dax 144.584 € 2.503 € +19%

Vannes 325.872 € 4.189 € +19%

Grenoble 145.429 € 2.352 € +14%

Antibes 319.995 € 4.767 € +12%

Pau 167.335 € 2.121 € +12%

Tolone 204.770 € 2 692 € +10%



Il ritorno dei parigini a Parigi

Dopo mesi non eccezionali e il boom dei centri di medie dimensioni che hanno saputo attrarre anche dopo il confinamento, il mercato della capitale riprende fiato: tra gennaio e agosto 2022 Orpi ha registrato un leggero calo dei prezzi al metro quadrato di circa 3 % rispetto al 2021 il che sembra segnare il ritorno dei parigini. Inoltre si osserva un balzo del 19% del numero dei compromessi, accompagnato anche da un aumento del 3% delle negoziazioni.