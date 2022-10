Costa Azzurra e Principato di Monaco: trovato l’accordo, è pace fra i taxisti

E’ tornata la pace tra i taxisti della Costa Azzurra e quelli del Principato di Monaco, dopo anni di polemiche che avevano generato molte proteste.

Cosa era successo?

Fino all’accordo sottoscritto nelle ultime ore dal governo monegasco, la Prefettura delle Alpi Marittime, un consigliere dell’ambasciata francese a Monaco e i taxisti della Rocca, solo una trentina di veicoli francese (su circa mille e cinquecento) potevano accedere al Principato per ragioni di lavoro, a condizione che avessero pagato una vignette di 750 euro, concessa peraltro in numero molto limitato. I loro colleghi monegaschi, invece, avevano gratuito e libero accesso alle località francesi.





Cosa prevede l’accordo

Si tratta di una soluzione che verrà sperimentata per tre mesi a far data dal 1° gennaio 2023 e che prevede l’abolizione della vignette e il libero accesso dei taxisti francesi al territorio del Principato e di quelli monegaschi alla Francia con un limitazione ben precisa.

I taxisti potranno condurre a destinazione i clienti varcando il limite nazionale, ma dovranno tornare vuoti. Ad esempio quando condurranno un cliente all’aeroporto di Nizza o al Casinò di Monte Carlo, non potranno “caricare” per il rientro altre persone, ma dovranno tornare vuoti.

L’accordo riguarda i taxi e il grandi veicoli con conducente utilizzati anche per cerimonie o per condurre clienti particolari, non quelli di Uber che non sono ammessi nel Principato di Monaco.