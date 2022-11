Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

En live !

Giovedì 10 novembre ore 20,30

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



De A à Z (abécédaire aléatoire)"

Du 10 Novembre jusqu'au 12 Novembre

À Théâtre du Tribunal







"De A à Z (abécédaire aléatoire)"

Dal 10 al 12 novembre ore 20,30

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



Le Cid

Dall'11 Novembre al 13 Novembre 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche.

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Improvisation

Domenica 13 novembre 2022 ore 20,30

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



Exposition "La Main"



Exposition "La Main"

Fino al 31 Dicembre 2022

À Médiathèque Albert Camus







Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



CAGNES SUR MER

SALON DU PALAIS GOURMAND

DAL 10 AL 14 NOVEMBRE 2022

Du jeudi 10 au lundi 14 novembre 2022 de 10h à 19h.

Hippodrome de la Côte d'Azur



EXPOSITION BIJOUX D’EUROPE !

FINO AL 31 MARZO 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

18/11/2022 - 20:00 à 22:00 - SYLVIE VARTAN

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

CONCERT, RÉCITAL VIOLON ET PIANO - ROMANCES ET DANSES

Sabato 12 novembre 2022 ore 20

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



SALON AUX MINÉRAUX, FOSSILES ET MÉTÉORITES

Da sabato 12 novembre a domenica 13 novembre dalle 10 alle 18

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



Musique, SHOWCASE

Sabato 12 novembre 2022 ore 16

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONCERT, MA MUSIQUE DU MONDE

François Arnaud en scène pour l'association Adrien

Sabato 12 novembre 2022 ore 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE,CHARLES DE FOUCAULD, FRÈRE UNIVERSEL

Sabato 12 novembre 2022 ore 20,30

église Notre-Dame des Pins, 32 boulevard Alexandre III



SPECTACLE, CANNES 39/90, UNE HISTOIRE DU FESTIVAL

Domenica 13 novembre 2022 ore 18

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



ANIMATIONS, SO CHIC SO CANNES

Vide-dressing tendance et glamour

Domenica 13 novembre 2022 dalle 10 alle 18

hôtel Martinez, 73 boulevard de la Croisette à Cannes



CONCERT TRIO FLÛTE ET GUITARE

Domenica 13 novembre 2022 ore 11

Concert Flûte et guitare avec :

Flûtes : Zeynep Boluk et Ece Yaman

Guitare : Alexandre Britaev

Au programme : An Trhulàr (Sonatina Semplice), John W. Duarte (Sonatina, op.15), F. Kuhlau (Flute Duo), Dario Castello (Sonata quarta a due soprani, libro secondo), Tarquinio Merula (Chiaccona, Libro 3 Op. 12), I.Albeniz (Asturia), A. Vinitsky (Samba no.5).

Hôtel Barrière Le Majestic, 10 boulevard de la Croisette, Cannes



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, DE LA TERRE JUSQU'AU CIEL

Fino al 30 novembre 2022

Dalle 10 alle 18 e fino alle 19h il venerdì

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT C'PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - AUTOMNE 2022

Fini a sabato 3 dicembre 2022

Horaire:21h

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



CARROS

EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LEVENS

CONCERT “JANIS ET LES SLYBARTS, CONCERTO

Sabato 12 novembre 2022

Orari di apertura ogni giorno dalle 20:30 alle 22:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



COURSE ENFANT VTT & BIATHLON, COMPETIZIONE SPORTIVA

Sabato 12 novembre 2022

Orari di apertura il sabato dalle 8:30 alle 17.

Le Grand-Pré



MENTON

Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 10 novembre 2022 ore 14,30

Lunedì 14 novembre 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite Guidée: rando-patrimoine, le Boulevard de Garavan

Giovedì 10 novembre 2022 ore 10

Entrée principale du cimetière du vieux-château, montée du souvenir



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 11 novembre 2022 ore 10

Lunedì 14 novembre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 15 novembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Sabato 12 novembre 2022 ore 10,30

quai Napoléon III



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Martedì 15 novembre 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Visite Guidée: Le Jardin du Royal Westminster

Mercoledì 16 novembre 2022 ore 10,30

1510 promenade du Soleil



Visite guidée : autour du marché de Menton

Mercoledì 16 novembre 2022 ore 10

Esplanade quai de Monléon, devant le Musée Cocteau



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Rencontre - "En Colère"

Giovedì 10 novembre 2022, dalle 19 alle 21

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concerto - "Recital Elisabeth Leonskaja"

Venerdì 11 novembre 2022 alle 20, Opera di Monte-Carlo

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - "Recital Elisabeth Leonskaja" con Elisabeth Leonskaja (pianoforte). In programma: Mozart, Beethoven, Schubert.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo



No Finish Line - Edizione 2022

Da sabato 12 a domenica 20 novembre 2022

La 23° edizione del No Finish Line torna in presenza! Abbiamo un cuore, corriamo insieme. Una corsa al 100% in presenza per 8 giorni, 24 ore su 24, a favore di bambini svantaggiati o malati. Organizzato da Children & Future.

Principauté de Monaco



Conferenza - "Alex Jaffray"

Sabato 12 novembre 2022 alle 17

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - “Perché finalmente amerete il jazz" masterclass con Alex Jaffray.

Hotel Hermitage Monte-Carlo

Square Beaumarchais



Teatro - "Vi amo"

Sabato 12 novembre 2022 alle 20

Spettacolo canzoni e teatro sul verbo AMARE. 7 persone, cantanti, commedianti e musicisti.

Sabato 12 novembre 2022, alle 20

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



La Dannazione di Faust

Domenica 13 novembre 2022 alle 15, mercoledì 16 novembre alle 20 e sabato 19 novembre (unicamente su invito del Palazzo),

"La Dannazione di Faust" di Hector Berlioz con Aude Extrémo, Pene Pati, Nicolas Courjal, Frédéric Caton, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo, il Coro di bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Kazuki Yamada, evento a cura dell'Opera di Monte-Carlo

Da domenica 13 a sabato 19 novembre 2022

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra Raoul Gunsbourg

Da lunedì 14 a venerdì 25 novembre 2022, Grimaldi Forum Monaco - Salle Indigo

In occasione del centenario Albert Ier, mostra Raoul Gunsbourg a cura dell'Opera di Monte-Carlo

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Tutta l'Arte del Cinema - "Elvira Madigan"

Martedì 15 novembre 2022 alle 20

I Martedì del Cinema- Elvira Madigan de Bo Widerberg (1967). Questo è il miracolo del film: un fervido inno alla giovinezza di due amanti, alla bellezza del mondo, e un immenso strazio di una felicità romantica condannata. Organizzato dall'Istituto Audiovisivo di Monaco.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Teatro - "Il Dolore"

Mercoledì 16 novembre 2022 alle 20

Il Dolore è un racconto autobiografico, il diario di un'assenza difficile, di un'attesa minacciosa, di una paura atroce e schiacciante, della disperazione, della vergogna di vivere nell'attesa del ritorno di Robert L., marito di Marguerite Duras, deportato in un campo tedesco. Rivisitazione della scenografia di Patrice Chéreau & Thierry Thieû Niang guidata da Thierry Thieû Niang, con Dominique Blanc, membro della Comédie-Française.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Event - "Monaco Funfair"

Fino al 19 novembre 2022

Port Hercule de Monaco



Attività - "Luna park di Monaco"

Fino a sabato 19 novembre 2022, Port Hercule, Monaco

Ritrovate le vostre giostre preferite, per non dimenticare, per i più golosi le crêpes, i waffle e le mele caramellate da gustare. A cura del Comune di Monaco.

Port Hercule de Monaco



Exhibition - "Polar Encounters"

Fino al 20 Novembre 2022,

Exhibition by Monegasque artist Michel Aubéry, under the High Patronage of H.S.H. Prince Albert II.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Alberto I Insolito"

Fino a martedì 22 novembre 2022, Galerie des Pêcheurs

Mostra fotografica a cura della Direzione degli Affari Culturali

Galerie des Pêcheurs

4, avenue Saint-Martin



MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco

Fino a sabato 31 dicembre 2022, dalle 13 alle 19,

Chi non ha mai sognato di addentrarsi nelle quinte di un sala da concerti? Questa l'esperienza che propone questa mostra, dando modo ai visitatori di passare dall'altra parte dello specchio.

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

JEUDIS DU STOCKFISH : LE MÔME, CONCERTO

Giovedì 10 novembre 2022 ore 21

Ouverture à 21h.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



PABLO CAILLAULT DANS SI J’AURAIS…, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

DAL 10 NOVEMBRE AL 1° DICEMBRE 2022

10 novembre 2022 alle 20:30

17 novembre 2022 alle 20:30

24 novembre 2022 alle 20:30

Il 1 dicembre 2022 alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



JEREMY FERRARI,ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Giovedì 10 novembre 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



E SUPPLICANTE, CONCERTO

Giovedì 10 novembre 2022 ore 20

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



HYPOCRITES LECTEURS – CHARLES BEAUDELAIRE, TEATRO

Giovedì 10 novembre 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



VÉRONIQUE SANSON “HASTA LUEGO”, SPETTACOLO

Giovedì 10 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



CHÉRI, J’AI INVITÉ MON EX, TEATRO

DAL 10 AL 27 NOVEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



3D DENSE – MARIE-PIERRE GENOVESE, TEATRO

Da venerdì 11 a sabato 12 novembre 2022.

Venerdì 11 novembre: ore 20.30

Sabato 12 novembre: ore 17.30 e 20.30.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



TRAIL DURO 19KM DE NICE, COMPETIZIONE SPORTIVA

Venerdì 11 novembre 2022.

Mairie de Nice

Mairie de Nice - 5 rue de l'Hôtel de Ville



BENOIT ET LA LUNE, CONCERTO

Sabato 12 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



1ER NICE JAPAN POP SHOW

Da sabato 12 a domenica 13 novembre 2022

Orari di apertura il sabato e domenica dalle 9:30 alle 18.

Nice Japan Pop Show è una convention incentrata sulla cultura giapponese, sulla cultura pop, sulla cultura di strada e più in generale su videogiochi, manga, cosplay, gastronomia, tatuaggi e moda.

Acropolis Expositions

Parvis de l'Europe



ULIEN CLERC – LES JOURS HEUREUX, CONCERTO

Sabato 12 novembre 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 20.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



FLASHBACK, SPETTACOLO

Sabato 12 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 18 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 26 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 2 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 3 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 9 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 16 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 14 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 20 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 21 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 27 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 3 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 4 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 18 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 1° aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 22 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 5 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 13 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Spingete le porte del cabaret e scoprite uno spettacolo originale, creato appositamente per il Ruhl.

Con le sue voci soavi, le sue coreografie spesso ammalianti e talvolta selvagge, i suoi numeri aerei unici e i superbi effetti di luce dei magnifici artisti, Flashback provocherà una vasta gamma di emozioni. Ma perché chiamare questo spettacolo Flashback? È una sorpresa da scoprire!

Cabaret du Casino Ruhl

1 Promenade des Anglais



HISPANIDAD, KAENA COLORA, SPETTACOLO

Da sabato 12 a domenica 13 novembre 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 20:30. Il domenica alle 15.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



NORA HAMZAWI, SPETTACOLO

Domenica 13 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



« TOUT SUR L’AMOUR… ET UN PEU PLUS » D’ALLA VOSTRYAKOVA, ESPOSIZIONE

FINO AL 13 NOVEMBRE 2022

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la Loge

5 rue Benoit Bunico



EXPOSITION D’ARNAUD SAVARY, ESPOSIZIONE

FINO AL 13 NOVEMBRE 2022

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la Loge

5 rue Benoit Bunico



« TOUT SUR L’AMOUR… ET UN PEU PLUS » D’ALLA VOSTRYAKOVA, ESPOSIZIONE

FINO AL 13 NOVEMBRE 2022

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la Loge

5 rue Benoit Bunico



FESTIVAL D’OPÉRETTE – SOIRÉE COMÉDIE MUSICALE, FESTIVAL

Domenica 13 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



CANAL, KRZYZANOWSKA, DE MONTGEROULT, FINZI, C. SCHUMANN, CONCERTO

Lunedì 14 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Distribuzione :

Violino Judith Le Monnier - Pianoforte Marielle Le Monnier.

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



NICE JAZZ SESSION – MARCUS MILLER, CONCERTO

Martedì 15 novembre 2022

Orari di apertura alle 20:30.

Opéra Nice Côte d'Azur

4-6 rue Saint-François de Paule



GRUPO COMPAY SEGUNDO « VIVELO TOUR », CONCERTO

Mercoledì 16 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



A L’ENVERS À L’ENDROIT, SPETTACOLO

Mercoledì 16 novembre 2022

Orari di apertura il mercoledì dalle 14:30 alle 15:30.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



JO BRAMI – SUPER PAUMÉ, SPETTACOLO

Giovedì 17 novembre 2022

Orari di apertura alle 19.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



DISCOURS À LA NATION – JÉRÔME GODOUR, TEATRO

FINO AL 19 NOVEMBRE 2022

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



EXPOSITION – RÊVERIES SUR LA CÔTE D’AZUR DE JACQUES CORDIER

FINO AL 20 NOVEMBRE 2022

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



TÊTE-À-TÊTE AVEC… MOLIÈRE – L’ILLUSTRE INCONNU – EMMANUELLE LORRE, TEATRO

Fino a domenica 20 novembre 2022.

Giovedì 17 e venerdì 18 - ore 20.30

Sabato 19 - ore 17.30

Domenica 20 - ore 16.00.

Da giovedì 1° a domenica 4 dicembre 2022.

Giovedì 01 e venerdì 02 - ore 20.30

Sabato 03 - 17:30

Domenica 04 - 16h00.

Da giovedì 16 a domenica 19 febbraio 2023.

Giovedì 16 e venerdì 17 - ore 20.30

Sabato 18 - ore 17.30

Domenica 19 - ore 16.00.

Un'immersione nella vita movimentata, nell'opera straordinaria e nella forte personalità di uno dei più grandi scrittori della cultura francese.

A più di 300 anni dalla sua morte fisica, lo spirito del drammaturgo infesta ancora il palcoscenico con brio.

Innamorata della lingua di Molière, appassionata di storia e letteratura, Emmanuelle Lorre ha un intimo appuntamento con Jean-Baptiste Poquelin. Dalla casa del Pavillon des singes, alla corte del Re Sole, passando per la prigione di Chatelet e i sentieri delle province francesi, l'attrice ci offre una conferenza-performance ricca di emozioni e scoperte. Scene di vita quotidiana, aneddoti ed estratti dall'opera del grande commediografo, che ci mostrano la Francia radiosa del XVII secolo e ci aprono una finestra sui misteri dell'immaginazione di Molière.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



LE CRIME DU LORIENT-QUIMPER, TEATRO

FINO AL 17 DICEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 19.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



JIVÉJIGO

FINO AL 2 DICEMBRE 2022

4 novembre 2022 alle 20:30

2 dicembre 2022 alle 20:30.

Una volta al mese, dal 2005, gli scatenati comici della lega di improvvisazione teatrale CountaBlaBla vi propongono Jivéjigo.

In questo spettacolo di improvvisazione in cui l'interazione con il pubblico è il motore della serata, quattro comici improvvisano le storie più inaspettate sulla base di sfide imposte da un presentatore che si affida alla partecipazione attiva del pubblico per lanciare parole al volo. Quindi, venite con le vostre idee... I CountaBlaBla risponderanno con i loro!

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



VISITE GRATUITE POUR LES ENFANTS

FINO AL 06 NOVEMBRE 2022

Il bambino deve avere 12 anni o meno e deve essere accompagnato da un adulto pagante.

Questa offerta non si applica ai gruppi.

Les Trains Touristiques de Nice by France Voguette

Promenade des Anglais



APOCALYPSE(S), TEATRO

Da venerdì 11 a domenica 13 novembre 2022.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel

06000 Nice



BLANCS – YOSEF JOSEPH DADOUNE, ESPOSIZIONE

FINO AL 12 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Galerie Eva Vautier

2 rue Vernier Quartier Libération



CINÉ-MARDIS – PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO A 13 DICEMBRE 2022

31 rue Louis de Coppet



EXPOSITION : BLITZ ORIGINES

FINO AL 23 DICEMBRE 2022

ogni giorno

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



LES ATELIERS FAMILLE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



JEAN-LUC VERNA – VOUS N’ÊTES PAS UN PEU BEAUCOUP MAQUILLÉ ? – NON. ESPOSIZIONE

FINO AL 07 GENNAIO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

DAL 27 OTTOBRE 2022 AL 01 FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : VINCENT MUNIER – LES 3 PÔLES

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION HOKUSAI – VOYAGE AU PIED DU MONT FUJI

FINO AL 29 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 1° FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



L’OR ET LA POURPRE, EXPOSITION

FINO AL 12 MARZO 2023

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



SAINT JEAN CAP FERRAT

ESPOIR-EN-TÊTE – AVANT-PREMIÈRE “LA GUERRE DES LULUS”

Giovedì 10 novembre 2022 alle 19:30.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindberg



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

18 Novembre 2022 - « 22 ! V’la Molière » par Gilles ABITBOL

25 Novembre 2022 - « Le Maroc, entre image et réalités » Par Robert ESCALLIER

2 Décembre 2022 - « Nice, Villefranche 1809 carnets de voyage de 2 naturalistes » Claude Alexandre LESUEUR et François PERON par Michèle PEUTO MOREAU

16 Décembre 2022 - « Les « Belles au bois tissé » où une histoire de guitares » par Arnaud LEGRAND

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert



CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert