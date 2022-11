Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

"Dans le bocal"

Dal 24 Novembre al 26 Novembre 2022

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



A la (bonne) fortune du pot !

Giovedì 24 Novembre 2022

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



La réunification des deux Corées

Dal 25 Novembre al 27 Novembre 2022 ore 20,30

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Carte Blanche Jeunes Talents

Sabato 26 Novembre 2022 ore 17

Conservatoire de musique et d’art dramatique 1, rue Claude Debussy



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



Exposition "La Main"

Event options

Exposition "La Main"

Fino al 31 Dicembre 2022

À Médiathèque Albert Camus

Catégories: Médiathèque, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Accès libre, Dessin



Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



CAGNES SUR MER

EXPOSITION BIJOUX D’EUROPE !

FINO AL 31 MARZO 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

CONFÉRENCE, TABLE RONDE : POURQUOI LA MUSIQUE ?

Giovedì 24 novembre 2022 ore 18,30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



ANIMATIONS, MANGA T – CÉRÉMONIE DU THÉ

Venerdì 25 novembre 2022 ore 18,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT, AFTERWORK - MEY

Venerdì 25 novembre 2022 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



SPECTACLE, MATCHS D'IMPROVISATION THÉÂTRALE

Sabato 26 novembre 2022 ore 21

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



ANIMATIONS, PIÉTONISATION DU BOULEVARD DU MIDI-LOUISE MOREAU

Domenica 27 novembre 2022 dalle 9 alle 16

Boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)



CONCERT, UNE ŒUVRE, UNE HEURE - LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Domenica 27 novembre 2022 ore 11

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SPECTACLE, COMPAGNIE S'POART - MICKAËL LE MER - LES YEUX FERMÉS

Domenica 27 novembre 2022 ore 18

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



CONFÉRENCE, LE QATAR : UN PETIT ÉMIRAT INFLUENT

Lunedì 28 novembre 2022 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



ATELIER, LES NUITS DE LÉRINS

Histoire régionale

Lunedì 28 novembre 2022 ore 10,30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



SALON ET CONGRÈS, MAPIC 2022

Marché international professionnel de l'immobilier de commerce

Da martedì 29 novembre 2022 a giovedì 1° dicembre 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisett



EXPOSITION, DE LA TERRE JUSQU'AU CIEL

Fino al 30 novembre 2022

Dalle 10 alle 18 e fino alle 19h il venerdì

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT C'PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - AUTOMNE 2022

Fini a sabato 3 dicembre 2022

Horaire:21h

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



CARROS

JO & LÉO, TEATRO

Venerdì 25 novembre 2022

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 21:30.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LEVENS

CONCERT DU “QUATUOR ENESCO”, CONCERTO

Domenica 27 novembre 2022

Orari di apertura il domenica dalle 17 alle 18:30.

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



EXPOSITION “NOËL ET AUTRES FÊTES DE L’HIVER”, ESPOSIZIONE

FINO ALL'11 GENNAIO 2023

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 24 novembre 2022 ore 14,30

Lunedì 28 novembre 2022 ore 15,45

Mairie

17 Rue de la République



Visite Guidée: rando-patrimoine, le Boulevard de Garavan

Giovedì 24 novembre 2022 ore 10

Entrée principale du cimetière du vieux-château, montée du souvenir



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 25 novembre 2022 ore 10

Lunedì 28 novembre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Martedì 29 novembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Sabato 26 novembre 2022 ore 10,30

quai Napoléon III



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 30 novembre 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Visite guidée : autour du marché de Menton

Mercoledì 30 novembre 2022 ore 10

Esplanade quai de Monléon, devant le Musée Cocteau



MONACO

MDO.Montecarlo Prize 2022

Da giovedì 24 a venerdì 25 novembre 2022

MDO.Montecarlo Prize 2022, l'eccellenza industriale in fatto di design. Mostre, conferenze, consegne di premi...

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "MonacoPhil 2022"

Da giovedì 24 a sabato 26 novembre 2022, dalle 10 alle 17.30

Manifestazione filatelica internazionale

Terrasses de Fontvieille



Teatro - "Un Conseil d'Ami"

Giovedì 24 novembre 2022 alle 20

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Concerto - "Jazz & Cuba"

Giovedì 24 novembre 2022 alle 20.30

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - "Jazz & Cuba" con i concerti di Richard Bona & Alfredo Rodriguez feat Michael Olivera e Gonzalo Rubalcaba featuring Matt Brewer & Eric Harland !

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Salone - "Monte-Carlo Gastronomia"

Da venerdì 25 a lunedì 28 novembre 2022

Il Monte-Carlo Gastronomia, che torna per festeggiare il suo 25° anniversario, offre ai visitatori la possibilità di degustare e acquistare un ventaglio di prodotti accuratamente selezionati a pochi giorni dalle celebrazioni di fine anno. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei su 2.500 m2, in un ambiente raffinato e accogliente. Organizzato dal Gruppo Caroli.

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Proiezione - "Rose Lowder et sa caméra agricole" ("Rose Lowder e la sua macchina agricola")

Venerdì 25 novembre 2022 alle 19

Gli appuntamenti della Petite Salle - Incontro con l'artista plastica che presenterà i suoi film proiettati in 16 mm, a cura dell'Istituto Audiovisivo di Monaco.

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra Raoul Gunsbourg

Fino a venerdì 25 novembre 2022

In occasione del centenario Albert Ier, mostra Raoul Gunsbourg a cura dell'Opera di Monte-Carlo

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Festival des Etoilés Monte-Carlo - "Gala di Chiusura"

Sabato 26 novembre 2022

Per la seconda edizione, il Gala del Festival des Etoilés Monte-Carlo chiuderà la programmazione delle cena a 4 mani in occasione di una serata d'eccezione nella quale i cuochi stellati del Resort - Alain Ducasse, Marcel Ravin Yannick Alleno e Dominque Lory cucineranno davanti a voi per la gioia dei vostri occhi e del vostro palato!

Allées des boulingrins



Concerto - "Magma e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo"

Domenica 27 novembre 2022 alle 18

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - Magma e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo si riuniranno per un incontro eccezionale.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Happy Hour Musicale - Musica da camera

Martedì 29 novembre 2022 alle 18.30

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la Presidenza di S.A.R. La Principessa di Hannover - "Musica da camera" con Ilyoung Chae (violino), Adela Urcan (violino), Ying Xion (viola), Thibault Leroy (violoncello), Anne Maugue (flauto), Sophia Steckeler (arpa), Véronique Audard (clarinetto). In programma: Debussy, Ravel e Turina.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerto - "Jazz & Modern Music

Martedì 29 novembre 2022 alle 19, Opéra di Monte-Carlo - Salle Garnier

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - Questo concerto porta in scena i talenti dell'Accademia Rainier III del Principato di Monaco che rivisiterà gli standard del jazz fondendoli con la musica pop. La partecipazione dell'Accademia Rainier III al festival permette di celebrare gli artisti del Principato.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Tout l'Art du Cinéma - "Nuages épars" (titolo italiano: "Midaregumo")

Martedì 29 novembre 2022 alle 20

I martedì del cinema -" Nuages épars" (ndt, titolo italiano: "Midaregumo") di Mikio Naruse (1967). Naruse è il regista delle donne che soffrono in silenzio, di una felicità intralciata o irraggiungibile. Il suo cinema è sulla falsariga del suo ultimo film: di una bellezza straziante. Organizzato dall'Istituto Audiovisivo di Monaco.

Martedì 29 novembre 2022, alle 20h

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concerto Giovane Pubblico - "El Sombrero de tres picos"

Mercoledì 30 novembre 2022 alle 15

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, sotto la presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover "El Sombrero de tres picos" con Philippe Béran (direzione d'orchestra), Joan Mompart (adattamento scenico e recitante). In programma: De Falla.

Mercoledì 30 novembre 2022, alle 15h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerto - "Sofiane Pamart - Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner"

Mercoledì 30 novembre 2022 alle 20.30

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - Due concerti con Sofiane Pamart - Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner !

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco

Fino a sabato 31 dicembre 2022, dalle 13 alle 19,

Chi non ha mai sognato di addentrarsi nelle quinte di un sala da concerti? Questa l'esperienza che propone questa mostra, dando modo ai visitatori di passare dall'altra parte dello specchio.

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Mission Polaire"

Fino sabato 31 dicembre 2022

Un tour in 5 tappe ti porterà in missione polare come reporter! Un viaggio immersivo per conoscere meglio queste terre lontane e misteriose.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



MOUGINS

SPECTACLE, AYELEN PAROLIN - SIMPLE

Venerdì 25 novembre 2022 ore 20,30

Acène 55

55 chemin de Faissolle 06250 Mougins



NIZZA

JEUDIS DU STOCKFISH : RIFF TONIC, CONCERTO

Giovedì 24 novembre 2022

Orari di apertura alle 21.

Nuovo concetto allo Stockfish, ogni giovedì scoprite i talenti della scena locale sul palco del più piccolo dei grandi locali.

Per questo terzo evento, i Riff Tonic si esibiranno in un concerto dal vivo.

Sono una rock band della regione di Nizza che mescola riff incisivi e sonorità electro. Dopo un tour in Giappone nel 2018 e una notevole partecipazione al festival SAN REMO Rock nel 2021, la loro ascesa non ha vacillato. Saranno presenti allo Stockfish per un'anteprima del loro nuovo EP!

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



MON PLUS BEAU SECRET, TEATRO

Da giovedì 24 a domenica 27 novembre 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21. Il domenica alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



SOIRÉE MANGA, SOIRÉE À THÈME

Venerdì 25 novembre 2022

Orari di apertura dalle 21:15 alle 0:15.

Patinoire Jean Bouin

2 rue Jean Allègre

Complexe sportif Jean Bouin



L’IMPROMPTU DE VERSAILLES #1, TEATRO

Da venerdì 25 a domenica 27 novembre 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20:30. Il sabato alle 20:30. Il domenica alle 15.

Molière, autore, regista e attore, sta dirigendo le prove di una sua commedia che dovrà essere rappresentata tra due ore davanti al re. Gli attori non hanno avuto il tempo di imparare i loro ruoli e la troupe è nel panico...

Il Cercle Molière, la più antica associazione teatrale amatoriale di Nizza, festeggia il suo centenario con spettacoli e una mostra "ricordo", con i lavori dei suoi studenti e alcune sorprese...

Regia di Stéphane Comby.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



LAURA CALU “EN GRAND”, TEATRO

Venerdì 25 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LES MONOLOGUES DU VAGIN, TEATRO

Venerdì 25 novembre 2022

Orari di apertura alle 19:30.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES, SPETTACOLO

Venerdì 25 novembre 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



ALEXIS LE ROSSIGNOL, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Venerdì 25 novembre 2022

Orari di apertura alle 21.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



CHÉRI, J’AI INVITÉ MON EX, TEATRO

FINO AL 27 NOVEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



FLASHBACK, SPETTACOLO

Sabato 26 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 2 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 3 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 9 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 16 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 14 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 20 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 21 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 27 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 3 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 4 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 18 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 1° aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 22 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 5 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 13 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Spingete le porte del cabaret e scoprite uno spettacolo originale, creato appositamente per il Ruhl.

Con le sue voci soavi, le sue coreografie spesso ammalianti e talvolta selvagge, i suoi numeri aerei unici e i superbi effetti di luce dei magnifici artisti, Flashback provocherà una vasta gamma di emozioni. Ma perché chiamare questo spettacolo Flashback? È una sorpresa da scoprire!

Cabaret du Casino Ruhl

1 Promenade des Anglais



VERONIC DICAIRE, SPETTACOLO

Sabato 26 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



SACHA GUITRY – INTIME, TEATRO

Sabato 26 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



MOZART, MARTUCCI, RESPIGHI, CONCERTO

Sabato 26 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Direttore musicale Beatrice Venezi - Violino Vera Nováková - Viola Magali Prévot - Orchestre Philharmonique de Nice.

L'Orchestra Filarmonica di Nizza si esibisce per la prima volta nella Sala Francescana con un cast tutto al femminile: Beatrice Venezi accompagna le nostre due superstar Vera Nováková e Magali Prévot in un programma che attraversa tre secoli dall'Austria all'Italia.

Mozart mette tutto il suo genio nella combinazione di due strumenti a corda: il violino e il suo fratello maggiore, la viola, nella sublime Symphonie concertante KV 364. La ricchezza della scrittura orchestrale, amplificata dalla tonalità di mi bemolle maggiore tanto cara al musicista, è eguagliata solo dalla bellezza delle melodie dispiegate in un duetto di rara nobiltà dagli strumenti solisti. Beatrice Venezi ci porta in viaggio in Italia con brani sinfonici che contribuiscono alla rinascita della musica strumentale italiana, per lungo tempo concentrata sull'arte lirica. Lo stile compositivo di Martucci è essenzialmente influenzato dalla musica romantica dell'Europa centrale, con Brahms, Schumann e Wagner come principali riferimenti. Questo non gli ha impedito di sviluppare temi personali, più vicini alla cultura popolare italiana. Allievo di Martucci, Respighi proseguì gli studi di composizione con Rimsky-Korsakov. Nel Trip- tyque di Botticelli, nonostante l'apparente semplicità, il compositore combina la raffinatezza dei timbri e delle armonie. Respighi è un compositore dalla mente molto aperta e occupa un posto centrale nella rinascita della musica italiana del XX secolo.

- Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia concertante per violino e viola, KV 364

- Giuseppe Martucci Notturno, Novelletta e Giga

- Ottorino Respighi Trittico botticelliano

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



LA ROUE HUMAINE, DANZA

Sabato 26 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



ANNE SILA, CONCERTO

Domenica 27 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



CHÉRI, J’AI INVITÉ MON EX, TEATRO

FINO AL 27 NOVEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Per sconvolgere il marito, che non fa nulla in casa, Lisa chiama il suo ex a dipingere!

Ma non va come previsto...

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



VITAA & SLIMANE, CONCERTO

Domenica 27 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



FIANCÉS EN HERBE, OPERETTA

Domenica 27 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 11.

La Diacosmie - Opéra Nice Côte d'Azur

8 avenue Claude Debussy



VIARDOT – SZYMANOWSKI – DARMON – CONNESSON, CONCERTO

Lunedì 28 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Cast :

Violino Violaine Darmon - Pianoforte Stephanos Thomopoulos

Pauline Viardot Sei pezzi per violino e pianoforte: "Romance", "Bohémienne", "Berceuse", "Mazourke", "Vieille chanson", "Tarantelle

Karol Szymanowski I miti, per violino e pianoforte: "La fontana di Aretusa", "Narciso", "Driadi e Pan".

Violaine Darmon Récitation mélique per violino e lira, basata su frammenti poetici di Saffo

Guillaume Connesson Canzoni da Atlantide: "Au-delà des colonnes d'Héraclès", "Le Temple de Poséidon", "Le Jugement des dix rois

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



DRAGÉES, CHAMPAGNE ET CATACLYSME, CAFFÈ TEATRO

Da lunedì 28 a martedì 29 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti



DANS CE JARDIN QU’ON AIMAIT, TEATRO

Da mercoledì 30 novembre a venerdì 2 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



PABLO CAILLAULT DANS SI J’AURAIS…, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

FINO AL 1° DICEMBRE 2022

17 novembre 2022 alle 20:30

24 novembre 2022 alle 20:30

Il 1 dicembre 2022 alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



LE MONDE EST TOUT CE QUI EST – EXPOSITION

FINO AL 3 DICEMBRE 2022

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LE CRIME DU LORIENT-QUIMPER, TEATRO

FINO AL 17 DICEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 19.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



JIVÉJIGO

FINO AL 2 DICEMBRE 2022

2 dicembre 2022 alle 20:30.

Una volta al mese, dal 2005, gli scatenati comici della lega di improvvisazione teatrale CountaBlaBla vi propongono Jivéjigo.

In questo spettacolo di improvvisazione in cui l'interazione con il pubblico è il motore della serata, quattro comici improvvisano le storie più inaspettate sulla base di sfide imposte da un presentatore che si affida alla partecipazione attiva del pubblico per lanciare parole al volo. Quindi, venite con le vostre idee... I CountaBlaBla risponderanno con i loro!

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



OVNI 2022 – OVNI FOLIES!, ESPOSIZIONE

FINO AL 4 DICEMBRE 2022

Festival Internazionale di Video Arte - 8a edizione

109 - Polo culturale

Albergo Windsor

Albergo West End



TÊTE-À-TÊTE AVEC… MOLIÈRE – L’ILLUSTRE INCONNU – EMMANUELLE LORRE, TEATRO

Da giovedì 1° a domenica 4 dicembre 2022.

Giovedì 01 e venerdì 02 - ore 20.30

Sabato 03 - 17:30

Domenica 04 - 16h00.

Dal giovedì 16 a domenica 19 febbraio 2023.

Giovedì 16 e venerdì 17 - ore 20.30

Sabato 18 - ore 17.30

Domenica 19 - ore 16.00.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



PABLO CAILLAULT DANS SI J’AURAIS…, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

FINO AL 01 DICEMBRE 2022

17 novembre 2022 alle 20:30

24 novembre 2022 alle 20:30

Il 1 dicembre 2022 alle 20:30.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



CINÉ-MARDIS – PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO A 13 DICEMBRE 2022

31 rue Louis de Coppet



EXPOSITION : BLITZ ORIGINES

FINO AL 23 DICEMBRE 2022

ogni giorno

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



LES ATELIERS FAMILLE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



JEAN-LUC VERNA – VOUS N’ÊTES PAS UN PEU BEAUCOUP MAQUILLÉ ? – NON. ESPOSIZIONE

FINO AL 07 GENNAIO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 01 FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : VINCENT MUNIER – LES 3 PÔLES

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION HOKUSAI – VOYAGE AU PIED DU MONT FUJI

FINO AL 29 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 1° FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



L’OR ET LA POURPRE, EXPOSITION

FINO AL 12 MARZO 2023

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



DEVENIR FLEUR. COSMOGONIES II, ESPOSIZIONE

Fino al 30 aprile 2023

Chiuso il lunedì.

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11.00 alle 18.00.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



SAINT JEAN CAP FERRAT

COMIQUES EN SCÈNE – TANO « IDIOT SAPIENS », TEATRO

Venerdì 25 novembre 2022 alle 21.

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

25 Novembre 2022 - « Le Maroc, entre image et réalités » Par Robert ESCALLIER

2 Décembre 2022 - « Nice, Villefranche 1809 carnets de voyage de 2 naturalistes » Claude Alexandre LESUEUR et François PERON par Michèle PEUTO MOREAU

16 Décembre 2022 - « Les « Belles au bois tissé » où une histoire de guitares » par Arnaud LEGRAND

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



CONCERT SYRINX : ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE L’OPÉRA DE TOULON ET JULIE SÉVILLA-FRAYSSE, VIOLONCELLISTE

Domenica 27 novembre 2022 dalle 18:30 alle 20.

Cathédrale de Vence

Place Clémenceau



VILLEFRANCHE-SUR-MER

ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert



CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert