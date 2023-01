Ligue 1: colpaccio del Lens, prima sconfitta del Paris Saint Germain

Lens è un comune di meno di 40 mila abitanti del Dipartimento del Pas de Calais, Parigi è la capitale e conta oltre due milioni di abitanti, ma Davide ha ancora una volta avuto ragione di Golia.

Il Lens difficilmente ha rimesso in gioco la lotta per il titolo, ma si è tolto la soddisfazione, destinata a rimanere nei suoi annali, di aver battuto, ed anche sonoramente, il Paris Saint Germain.

Ora le due squadre sono distanziate di soli 4 punti e i tifosi dell’Hauts de France qualche sogno possono permetterselo.

Non è stato l’unico risultato sensazionale della diciassettesima giornata : la vittoria del Clermont a Lione ha il sapore del passaggio di consegne tra le due formazioni.

Importante vittoria per il Monaco (la quarta nelle ultime cinque gare) che supera il Brest. Il Nizza, invece, interrompe la serie positiva andando a perdere a Rennes: i padroni di casa mantengono così il quarto posto in classifica.

Tre gare hanno interessato direttamente le parti più basse della classifica: il risultato finale dà ragione al Lorient ( vincirore ad Angers), al Nantes che ha superato l'Auxerre ed al Tolosa che ha nettamente superato l'Ajaccio.

Sorprese giungono anche dalle gare disputate ieri. Il Marsiglia, solidamente terzo in classifica, ha fatto suo il derby giocato a Montpellier. Nello “scontro salvezza” nuova sconfitta interna per lo Strasburgo trafitto tre volte dal Troyes, mentre Lille e Reims hanno diviso la posta.

Ora il campionato di Ligue 1 lascerà lo spazio alla Coppa di Francia che, con i trentaduesimi di finale.

Sabato 7 gennaio 2023 il Monaco riceverà il Rodez Aveyron Football, compagine di Ligue 2, mentre il Nizza se la vedrà, sempre in casa, col Le Puy Foot 43 Auvergne, formazione di terza serie.

Prossimo appuntamento, con la diciottesima giornata , mercoledì 11 gennaio 2023.

Il Monaco scenderà in campo a Lorient, formazione che dopo una lunga serie negativa è nuovamente tornata, nell’ultimo turno, alla vittoria. Due formazioni divise da appena due punti in classifica: la gara si prospetta combattuta ed incerta.

Il Nizza ospiterà all’Allianz Riviera il Montpellier: gara anche questa dall’esito non pronosticabile.

Le altre due compagini del Mediterraneo dovranno affrontare turni non impossibili: l’Ajaccio se la vedrà in Corsica col Reims, mentre il Marsiglia sarà di scena a Troyes.