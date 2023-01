Nizza, attivo un Pronto Soccorso per le urgenze di media gravità che assicura la visita entro un’ora

Spesso, quando si sta male e si desidererebbe di essere visitati da un medico, anche solo per essere rassicurati, l’unica soluzione appare quella di rivolgersi al Pronto Soccorso.

Il rischio è quello di una lunga attesa, ore interminabili aspettando che giunga il proprio turno: a Nizza non è diverso da altri luoghi.

Gli ospedali, soprattutto in questa stagione, sono intasati e le “Urgences” prese d’assalto.

Ora una soluzione diversa c’è e non può che far piacere: un indirizzo da annotare e tenere in conto perché può essere molto mutile.

A Nizza, in Avenue Georges Clemenceau 37, da pochi mesi è attivo il centro Doc Med , aperto tutta la settimana, festivi compresi, dalle 8,30 alle 22.

Si tratta di un servizio da pronto soccorso per situazioni non di elevata gravità: dalla botta al dolore intenso, dalla nausea all’emicrania alla palpitazione.

Cinque medici ed alcuni infermieri, specializzati proprio nel trattare le urgenze, sono attivi ed assicurano la presa in carico e la visita entro un’ora da quando si accede al centro, logicamente senza prenotazione.

Va detto che non si tratta di un servizio di medicina di base, nel senso che, dopo l’intervento di urgenza, occorre fare riferimento al proprio medico di base o a uno specialista e che nei casi di particolare gravità è necessario rivolgersi al Pronto Soccorso ospedaliero.

Però se si necessità di una medicazione, il polso si è slogato, si è vittima di situazioni di media gravità quello è il posto giusto.

Il servizio, tra l’altro, è riconosciuto dal servizio sanitario francese e quindi è compreso in quanto assicurato dalla “carte medicale”.

I cittadini italiani possono accedere liberamente, ma devono pagare e poi seguire il normale iter con la propria Asl di riferimento per il rimborso.

Il centro Doc Med, oltre alla visita, assicura anche i principali esami che potessero rivelarsi necessari: TAC, raggi, sangue ed urina.

Nei prossimi mesi dovrebbero venire aperti, questa volta dalla città di Nizza, altri due centri pubblici per trattare le urgenze.

Il Centro Doc Med si trova in Avenue Georges Clemenceau 37 a Nizza, non distante dal Parcheggio Mozart, nel quartiere dei Musiciens. Il numero di telefono è 04 89 14 88 67.