“Femme, vie, liberté”, esce oggi la clip del gruppo Blonde. Una collaborazione con la città e l’Opéra di Nizza (Foto)

La città di Nizza e il gruppo pop Blonde si impegnano per i diritti delle donne con il video "Donna, vita, libertà": si tratta dell’ultimo impegno del gruppo nizzardo che prende lo spunto dall’urlo delle donne iraniane “Woman, life, freedom”.

Una denuncia la violenza contro le donne e l'oppressione che subiscono, in particolare in paesi come l'Iran.

Attraverso questa clip, la città di Nizza e Blonde si uniscono per sfidare e difendere i diritti delle donne in tutto il mondo.

La clip è uscita oggi, lunedì 9 gennaio 2023 ed è parte di un progetto del gruppo Blonde che si propone di riunire le persone impegnandole "in una causa che ci riguarda e che è necessario difendere in questo anno 2023: la lotta alla violenza sulle donne in tutte le sue forme”.

L'attuale situazione in Iran è un buon esempio. Non possiamo più chiudere gli occhi.

Parte delle immagini del filmato sono tratte da una manifestazione a sostegno delle donne iraniane che si è svolta a Nizza, sulla Promenade des Anglais.





Il progetto riunisce attorno a valori comuni molti attori della vita culturale di Nizza. Gli Studios de la Victorine hanno aperto le loro porte al gruppo e l'artista Ben ha firmato il messaggio del titolo. È inoltre in corso una collaborazione con l'Opéra de Nice.

Il gruppo pop Blonde scrive, compone ed esegue i propri brani e ha tenuto più volte concerti di successo a Nizza. Dopo " Lune " uscito nell'agosto 2020, Blonde propone " Femme, vie, liberté ", estratta da "Molotov",il suo primo album folk-rock arricchito di sonorità elettroniche ".