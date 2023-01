Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Lysistrata

Dal 13 AL 15 Gennaio 2023

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



AURON

LES CHEFS AU SOMMET D’AURON

Dal sabato 14 a giovedì 19 gennaio 2023.

C'est la 11ème Edition des Chefs au sommets d'Auron. Un grand rendez-vous avec la gastronomie dans la vallée de la Haute Tinée. Evènement animé par de nombreux chefs de cuisine et pâtisserie.

En ouverture Grand diner de gala "La balade en sous bois".

Barbecue géant le 15 janvier sur les pistes.

Menu gastronomique tous les soirs dans les restaurants de la station et des villages.

Ateliers, démos culinaires et conférences.

Avec la participation exceptionnelle du Lycée Paul Augier, l'École Hôtelière et de Tourisme de Nice.

Parrainée par Patrick RAINGEARD avec Victor Victor DELPIERRE Champion du Monde de Barista et Cocktails.

Station d'Auron



CAGNES SUR MER

MEETING HIPPIQUE D’HIVER 2022-2023, COMPETIZIONE SPORTIVA

FINO AL 12 MARZO 2023

ogni giorno.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



EXPOSITION BIJOUX D’EUROPE !

FINO AL 31 MARZO 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

CONCERT, LE BEL AUJOURD'HUI - GILBERT AMY

Giovedì 12 gennaio 2023 ore 19,15

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CONFÉRENCE, LES ILLUMINATI, DE L'HISTOIRE AU COMPLOTISME

Venerdì 13 gennaio 2023 ore 18

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONFÉRENCE, DÉCOUVERTE EN ART CONTEMPORAIN

Sabato 14 gennaio 2023 ore 15

Espace Miramar

35 rue Pasteur



ANIMATION,ALORS ON DANSE…

Sabato 14 gennaio 2023 ore 14,30

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



SPECTACLE, MYSTÈRE AU CHÂTEAU DES CARPATHES

Sabato 14 gennaio 2023 ore 20,30

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



SPECTACLE, MOTEL

Sabato 14 gennaio 2023 ore 20,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



SPECTACLE, VENISE SOUS LA NEIGE

Sabato 14 gennaio 2023 ore 18

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



CONCERT, BABY CONCERT

Sabato 14 gennaio 2023 ore 10,30

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SPECTACLE, WIKILIGUES - LA FLIP (MONTAUROUX) VS L'ART SCÈNES (MOUGINS)

Domenica 15 gennaio 2023 ore 18

Théâtre Éclat de rêve, 39 rue Léon Noël, Cannes



ANIMATIONS, GARE CROISETTE

Fino al 22 gennaio 2023

Gare maritime

Boulevard de la Croisette

Esplanade Pantiero



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2022

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



CARROS

FESTIVAL TRAJECTOIRES

DAL 12 GENNAIO ALL'11 FEBBRAIO 2023

Ensemble de la commune de Carros et hors Carros



LES HISTORIENNES, SPETTACOLO

Sabato 14 gennaio 2023

Orari di apertura il sabato dalle 20 alle 23:30.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



MENTON

Le "Grandi Conferenze" - La luce di Vermeer

Venerdì 13 Gennaio 2023 ORE 15,30

Salle Saint-Exupery

8 rue de la République



"Les Amitiés Belges" - Astronomia e fenomeni celesti nel mondo romano.

Conferenza di Christine Didier, storica e archeologa.

Lunedì 16 Gennaio 2023 ORE 15

Salle Saint-Exupery

8 rue de la République



Mostra: Il castello degli incanti

Fino al 16 gennaio 2023

Musée du Bastion

Quai Napoléon III



Visita guidata del giardino Serre de la Madone

Fino al 31 gennaio 2023

Aperto il martedì, il giovedì, il domenica

Jardin Serre de la Madone

74 route du val de Gorbio

06500 MENTON



Mostra "Les sens du goût" di Jonathan Thevenet

Fino al 28 gennaio 2023

La fotografia di cibo è praticata da un numero crescente di fotografi in tutto il mondo. Si tratta ora di un nuovo campo di espressione artistica che ha portato il cibo nella sfera artistica contemporanea. Questo tipo di fotografia, sempre più spettacolare, è praticato sia da professionisti che da dilettanti e attira un pubblico sempre più vasto. Per questo motivo l'Associazione MEDENIMAGE, storicamente organizzatrice del Festival Photomed, l'Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera & Merveilles e la Città di Mentone hanno unito le forze per presentare la mostra di uno dei maestri della fotografia gastronomica, Jonathan Thevenet.

Il poster di questa retrospettiva è stato creato appositamente per l'evento, con il prodotto emblematico di Mentone, il limone.

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Visita guidata al Jardin Serre de la Madone

Fino al 31 gennaio 2023

Jardin Serre de la Madone

74 route du val de Gorbio



MONACO

Spettacolo. ZEBRE di Paul MIRABEL

Giovedì 12 gennaio 2023 alle 20.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



91° Rally Monte-Carlo

Da lunedì 16 a domenica 22 gennaio 2023, Principato di Monaco

91° Rally Monte-Carlo, manche inaugurale del Campionato del Mondo FIA di Rally 2023 (WRC).

Principauté de Monaco



Tutta l'Arte del Cinema l'Art du Cinéma - "La chambre bleue"

Martedì 17 gennaio 2023 alle 20

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Attività - "Roller Station"

Fino a domenica 26 febbraio 2023, Port Hercule de Monaco

Port Hercule de Monaco



NIZZA

LES BONNES, TEATRO

Da giovedì 12 a domenica 15 gennaio 2023

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 21. Il domenica alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



CONCERT CANDLELIGHT : HOMMAGE À QUEEN

Venerdì 13 gennaio 2023 alle 21,30.

Programma :

L'amore della mia vita

Radio Gaga

Vivere per conto mio

Un altro morde la polvere

Qualcuno da amare

We Will Rock You

Bohemian Rhapsody

Siamo i campioni

Non fermarmi ora

Lo spettacolo deve continuare

Piccola cosa pazza chiamata amore

Hyatt Regency - Palais de la Méditerranée

13 Prom. des Anglais



CONCERT – CANDLELIGHT : HOMMAGE À LUDOVICO EINAUDI

Venerdì 13 gennaio 2023 alle 19:30.

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais



LES FOURBERIES DE SCAPIN, TEATRO

Fino al 13 gennaio 2023

Orari di rappresentazione il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 15.

La Cuisine

Route de Grenoble



LADIES COMEDY #2, SPETTACOLO

Sabato 14 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



FLASHBACK, SPETTACOLO

Sabato 14 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 20 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 21 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 27 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 3 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 4 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 18 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 1° aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 22 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 5 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 13 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Spingete le porte del cabaret e scoprite uno spettacolo originale, creato appositamente per il Ruhl.

Con le sue voci soavi, le sue coreografie spesso ammalianti e talvolta selvagge, i suoi numeri aerei unici e i superbi effetti di luce dei magnifici artisti, Flashback provocherà una vasta gamma di emozioni. Ma perché chiamare questo spettacolo Flashback? È una sorpresa da scoprire!

Cabaret du Casino Ruhl

1 Promenade des Anglais



J’AI TROP D’AMIS, TEATRO

Da sabato 14 a martedì 17 gennaio 2023

Orari di rappresentazione il martedì alle 20. Il sabato alle 11 e alle 15.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT! - TEATRO

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Tranne il 24, 25 e 31 dicembre.

Se avete una relazione... Rimarrai così! Se siete single... Godetevela, non durerà!

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



EXPOSITION : VINCENT MUNIER – LES 3 PÔLES

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



SAISON PÉDAGOGIQUE, CONCERTO

Dal 16 GENNAIO al 28 FEBBRAIO 2023

LUNEDÌ 16 GENNAIO - 18.30: "En sortant de l'école" / Ciné Concert

Poesie di Jacques Prévert messe in musica

MERCOLEDI' 18 GENNAIO - ore 15.00 : Carte blanche

agli studenti del Conservatorio

VENERDI' 27 GENNAIO - ore 18.30: "Va bene, non ti sei perso! "

MARTEDÌ 31 GENNAIO - ore 18.30 : "Acousmonium

GIOVEDI 2 FEBBRAIO - ore 20.00 : "Big Band du Conservatoire".

GIOVEDI' 9 FEBBRAIO / VENERDI' 10 FEBBRAIO - ore 18.30: "Concerto CHAM

Classes à Horaires Aménagés " (Classi con orari speciali)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO - ore 18.30: "Acousmonium

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar

06000 Nice

FRANCIA



BASTIEN SANS MAIN, TEATRO

Martedì 17 gennaio 2023

Orari di apertura il martedì dalle 20 alle 21.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



DISNEY SUR GLACE – LA GRANDE AVENTURE, SPETTACOLO

Dal martedì 17 a mercoledì 18 gennaio 2023

Orari di rappresentazione il martedì alle 19. Il mercoledì alle 14 e alle 17:30.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



EXPOSITION HOKUSAI – VOYAGE AU PIED DU MONT FUJI

FINO AL 29 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 01 FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



SAISON KOSMA, CONCERTO

FINO AL 7 FEBBRAIO 2023

VENERDI' 13 GENNAIO - 18.30 : "Voiles latines

VENERDI' 20 GENNAIO - 18.30 : "Ensemble Inicia ! Scritti musicali di oggi".

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



MÉLODITES POUR TOI – EMMANUELLE LORRE & BENJAMIN VERGNES, TEATRO

Fino all'11 febbraio 2023

Giovedì - ore 20.30

Venerdì - ore 20.30

Sabato - ore 17.30

Domenica - ore 16:00

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



L’OR ET LA POURPRE, EXPOSITION

FINO AL 12 MARZO 2023

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



DEVENIR FLEUR. COSMOGONIES II, ESPOSIZIONE

Fino al 30 aprile 2023

Chiuso il lunedì.

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11.00 alle 18.00.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



VOYAGE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET, ESPOSIZIONE

FINO AL 15 AGOSTO 2023

Per i primi periodi (dal XIII al XVIII secolo), l'obiettivo è scoprire l'evoluzione della rappresentazione della Vergine in pittura.

Una selezione di sculture risalenti principalmente al XIX e al XX secolo ci invita a interessarci al panneggio come simbolo o come effetto decorativo e, più in generale, all'intenzione di realismo che detta la resa di volti e posture.

I progressivi cambiamenti nel rapporto degli artisti con la realtà nel XIX secolo, che si riflettono nel loro modo di dipingere e scolpire, vengono esplorati attraverso le opere di Marie Bashkirtseff, Louise Breslau, Gustave Courbet e Constant Troyon.

Per il XX secolo, le opere di Pierre Bonnard, Charles Camoin, Henri e Marthe Lebasque e Raoul Dufy permettono di pensare alla Modernità nelle arti.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Proiezione del film: "Herbert Traube il destino di un indesiderabile"

Venerdì 13 Gennaio 2023 ORE 18,30

Chapiteau

Esplanade Jean Gioan



TENDE

Mostra,Mondi sotterranei

Fino al 31 gennaio 2023

Questa mostra offre ai visitatori una scenografia con nuovi contenuti e ricostruzioni interattive in cui immergersi nei meandri oscuri delle miniere del Mercantour e scoprire la vita quotidiana professionale e umana dei minatori.

Per estrarre qualche prezioso chilo di minerale di rame o di piombo, gli uomini hanno esplorato le viscere delle montagne del Mercantour, dapprima armati, nel Neolitico, di utensili di osso e di pietra, poi aggiungendo l'uso del fuoco a partire dal Medioevo, fino all'arrivo degli esplosivi nel periodo moderno. La mostra "Mondi sotterranei" ripercorre la storia di queste tecniche e di questi uomini attraverso le miniere neolitiche di Roua e quelle di Vallauria, dove si trova uno dei più importanti giacimenti di zinco, piombo e argento delle Alpi meridionali.

Un affascinante viaggio nei mondi sotterranei che stuzzica l'immaginazione, ricco di poesia e mistero.

Musée départemental des Merveilles à Tende

Avenue du 16 Septembre 1947



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert