Censimento della popolazione: buona parte dei proprietari di seconde case non sono interessati (Video)

Sono partite, in tutta la Francia, le operazioni del censimento della popolazione che coinvolge l'intera popolazione residente. Gli anni di censimento differiscono, peraltro, a seconda dei comuni.

In quelli con meno di diecimila abitanti il censimento avviene ogni cinque anni e riguarda l'intera popolazione. In quelli con più di diecimila abitanti il censimento avviene ogni anno, ma su un campione diverso della popolazione.

In questi giorni nei comuni interessati sono state inviate le lettere da parte dei sindaci che comunicano, ad ogni singolo nucleo famigliare, che sarà soggetto alla compilazione del modulo indicando una serie di informazioni.

Per sapere se il proprio comune è interessato è sufficiente cliccare qui https://www.le-recensement-et-moi.fr/

In ogni caso non sono interessati al censimento ed anche avessero ricevuto la lettera non dovranno compilare il modulo, ma comunicarlo all’addetto al censimento, i proprietari di residenze secondarie che non vivono stabilmente nell’alloggio per più di 6 mesi l’anno.

I cittadini non francesi, residenti in uno Stato diverso dalla Francia, proprietari di un alloggio in Francia che si sono riservati per il tempo libero, sempre che non lo abitino per oltre 6 mesi ogni anno, non dovranno pertanto compilare il modulo.

Le persone che non hanno una residenza abituale in un altro Paese sono conteggiate in Francia se vi si trovavano al momento del censimento.

Il censimento terminerà, nei comuni con meno di 10 mila abitanti, il 18 febbraio ed in quelli con popolazione superiore ai 10 mila abitanti il 25 febbraio.