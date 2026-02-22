Esame di ammissione al tirocinio per l’esercizio della professione di avvocato – 2026

La Direzione dei Servizi Giudiziari comunica l’organizzazione di un esame di ammissione al tirocinio finalizzato all’esercizio della professione di avvocato, in conformità alle disposizioni della legge n. 1.047 del 28 luglio 1982 sull’esercizio della professione di avvocato-difensore e di avvocato.
L’esame si terrà presso il Palais de Justice:
mercoledì 10 giugno 2026 (prove scritte)
martedì 23 giugno 2026 (prove orali)
I dettagli delle prove sono stabiliti nell’ordinanza del Direttore dei Servizi Giudiziari n. 2026-03 del 30 gennaio 2026, che organizza l’esame di ammissione al tirocinio per l’esercizio della professione di avvocato, pubblicata sul Journal de Monaco n. 8.787 del 20 febbraio 2026.
I candidati interessati dovranno manifestare la propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Segreteria Generale della Direzione dei Servizi Giudiziari, entro lunedì 18 maggio 2026.
La richiesta dovrà contenere i seguenti documenti giustificativi:
certificato di nazionalità;
atto di nascita;
estratto del casellario giudiziale;
copia del titolo di studio richiesto.