21 febbraio 2026

“Le Temps du Carnaval”: Beausoleil celebra la magia del Carnevale storico

Fino al 3 aprile 2026 il Centre Histoire & Mémoire Roger Bennati ospita una mostra gratuita dedicata ai ricordi, costumi e tradizioni del Carnevale a Beausoleil.

“Le Temps du Carnaval” ©Ville de Beausoleil

Il fascino e la vivacità del Carnevale storico rivivono a Beausoleil grazie all’esposizione “Le Temps du Carnaval”, aperta al pubblico fino al 3 aprile presso il Centre Histoire & Mémoire Roger Bennati. L’iniziativa invita visitatori di tutte le età a immergersi nella tradizione carnevalesca della città, attraverso una selezione accurata di fotografie, disegni, costumi, maschere e modellini dei carri che hanno animato le feste negli anni passati.

L’esposizione è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00, e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00. Sabato e domenica il centro resta chiuso. L’ingresso è gratuito, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire la storia e la memoria di un Carnevale ricco di colori e tradizioni.

Allestita in collaborazione con il Musée du Carnaval de Contes, la mostra rappresenta un’occasione unica per conoscere il patrimonio culturale e festivo della regione, raccontato attraverso oggetti originali e ricordi fotografici che testimoniano l’evoluzione di questa celebrazione nel tempo.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Centre Histoire & Mémoire Roger Bennati al numero 04 93 41 71 31

L’esposizione si trova in 26 avenue Maréchal Foch, 06240 Beausoleil, facilmente raggiungibile dal centro città.

Non perdete le ultime settimane per visitare l’esposizione e scoprire i ricordi del Carnevale a Beausoleil!

