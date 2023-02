Da oggi la Fête du Mimosa colora Mandelieu – La Napoule

Il tema è quello de “La grande corsa intorno al mondo”, ispirato al film di Blake Edwards: per tre giorni Mandelieu La Napoule si tinge di giallo, il colore della mimosa.

Da oggi, venerdì 10 febbraio 2023 a domenica 12 febbraio, nell’estremo Ovest del Dipartimento delle Alpi Marittime entra nel vivo della Fête du Mimosa.





Con un calendario più concentrato, più allegro, sempre gioioso e popolare, la Fête du Mimosa anima i rioni della città dove avrà luogo la sfilata dei cortei colorati e fioriti.



In programma: cortei, sfilate di fiori, carnevale per bambini, animazioni, escursioni, mostre, piazze animate, fiori nelle strade e nei mercati, oltre all'imperdibile elezione di Miss Mandelieu.

Giornate di intensi festeggiamenti che consentiranno di divertirsi e celebrare la mimosa simbolo del sole invernale della Costa Azzurra.





Questi gli appuntamenti imperdibili

Gran banchetto e i fuochi d'artificio - Venerdì 10 febbraio - dalle 18:30 - La Napoule

Avenue Henry Clews che sarà pedonale per consentire un gigantesco banchetto. Dalle 18,30 prima spettacoli di strada, acrobati e intrattenimento musicale, poi la Fête continuerà con un grande banchetto. Diversi camioncini attrezzati consentiranno di gustare svariati cibi, ma sarà anche possibile organizzare dei picnic. Verrà offerto del vin brûlé per lasciarsi ancor più trasportare dall'atmosfera festosa. Alle 20,30, fuochi d'artificio saranno sparati dalla plage du Château per illuminare il cielo stellato della città.



Elezione Miss Mandelieu 2023 - Sabato 11 febbraio - ore 14 - Centre Expo Congrès

Si potrà assistere all'incoronazione della nuova Miss Mandelieu durante un pomeriggio all’insegna della musica e delle danze. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione col Comitato di Miss France, in presenza delle Miss regionali e di altre Miss degli anni precedenti.