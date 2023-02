Festival delle Orchidee, a Menton si va oltre il citron (Foto)

Fino a domenica 26 febbraio 2023, a Menton in con temporanea con la Fête du Citron si svolge, al Palais de l’Europe, il Festival des orchidées.

La mostra è curata dall’Association des Orchidophiles et Epiphytophiles de France: un’occasione per immergersi nel magico ed incantato mondo delle orchidee, con i loro colori, profumi e le diverse forme.











Il fiore dal profumo soave e misterioso accarezza gli occhi, affascina e, persino, intimidisce con la sua eleganza e bellezza.





Un’immersione in un ambiente di pace e tranquillità, lontano dai clamori del carnevale che impazza in tutta la Costa Azzurra.