“Per andarsene dignitosamente occorrono 10.000 euro...”, la drammatica lettera di un’amica di Montecarlonews

I lettori di Montecarlonews hanno conosciuto Tania Frongillo a dicembre del 2016, quando la giovane laureata in psicologia sposò, a Nizza, Raffaele Alfano, musicista ( clicca qui ).

Un sogno d’amore che coronato in Costa Azzurra dove i due giovani vivevano e lavoravano.

Sono passati sette anni e la vita di Tania è profondamente cambiata: una vita avventurosa che è stata segnata da una di quelle malattie rare che lasciano poche speranze e che causano forti dolori fisici.

Una malattia che toglie il fiato e le speranze, che spezza i sogni, che chiude ogni porta all’avvenire. Ma la speranza deve in ogni caso avere una chance e Tania non molla, anche se ogni giorno tutto si fa più difficile.

Questo la trentenne, che ora vive in Germania, ha scritto sulle reti sociali a commento di quello che sta patendo: “Per quanto mi sforzi di pensare positivo grazie al vostro sostegno e all'aiuto concreto che sto ricevendo in questa clinica per la prima volta in due anni…la mia testa è sempre più "staccata dal collo" e decentrata. La pressione sale all'improvviso e i battiti non sono regolari.

Non posso più ruotare la testa. Non ho più forza nelle braccia e nelle gambe. Che io abbia già la SLA è più che una possibilità...!

In ogni caso, la raccolta deve andare avanti perché anche per andarsene dignitosamente occorrono 10.000 euro.

Se, poi, accade un miracolo o qualcosa di simile e arriverò ad almeno 40.000 proverò quantomeno le terapie SOT, infusioni di vitamine e ozonoterapia per provare a vedere se combattendo i virus e rinforzando il sistema immunitario, cambia qualcosa oppure il danno è irreversibile”.