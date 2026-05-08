Restauro ed estensione di Villa Sauber: Una tappa fondamentale per il Nuovo Museo Nazionale di Monaco

Promosso dal Governo del Principato, questo intervento strutturale riflette una politica culturale ambiziosa, volta a dotare il Nuovo Museo Nazionale di Monaco di infrastrutture adeguate all’evoluzione delle sue missioni e all’accoglienza di mostre di rilevanza internazionale.

Questo progetto di grande portata, che si svilupperà da settembre 2026 a settembre 2029, consentirà al museo di cambiare dimensione: la superficie di Villa Sauber passerà da circa 600 m² a oltre 4.000 m². Questa importante estensione, insieme al restauro dell’edificio esistente, offrirà lo spazio necessario per valorizzare le collezioni del museo, che saranno ormai esposte in modo permanente, e per arricchire la programmazione con mostre temporanee di grande rilievo.

Molto più di uno spazio espositivo, la futura Villa Sauber è concepita come un ecosistema culturale aperto a tutti. Vero luogo di incontro e condivisione, la struttura integrerà nuovi spazi dedicati alla vita culturale: una biblioteca e laboratori didattici, un auditorium, un caffè e un giardino paesaggistico completamente ridisegnato.

Luogo pubblico e accessibile a tutti durante gli orari di apertura del museo, questo giardino svolge un ruolo essenziale nel progetto: costituisce infatti un vero collegamento tra la Villa e la sua estensione. Realizzato in sequenze, comprenderà in particolare un piazzale in pietra, una radura centrale e un’aranciera, oltre a roseti e gelsomini. Una fascia alberata esotica circonderà il giardino classico, creando una barriera vegetale capace di attenuare il contesto urbano circostante.

In vista dell’avvio dei lavori previsto per il prossimo settembre, le squadre della Direzione dell’Urbanistica hanno già provveduto al recupero di alberi e vegetazione del giardino esistente, in vista del loro trapianto. Gli agrumi sono stati per la maggior parte ripiantati sullo spartitraffico centrale dell’avenue Princesse Grace e nei giardini delle terrazze del Fairmont.

Il progetto prevede inoltre un miglioramento dell’accessibilità per le persone a mobilità ridotta, con l’adeguamento dei percorsi pedonali tra l’avenue Princesse Grace e il boulevard du Larvotto. Durante tutta la durata dei lavori, il percorso rimarrà accessibile al pubblico, salvo tre interruzioni temporanee della durata di due settimane ciascuna.

L’installazione dei depositi del Nuovo Museo Nazionale di Monaco sotto la collina di Mareterra, prevista a partire dal 2028, prolungherà questa nuova dinamica, garantendo d’ora in avanti la presenza e la conservazione delle collezioni nazionali sul territorio monegasco.