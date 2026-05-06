Monaco, il 3° Consiglio di Salute Mentale conferma l’impegno del Governo per il piano “Equilibrio psicologico e benessere”

Si è riunito martedì 28 aprile presso il Ministero di Stato il 3° Consiglio di Salute Mentale della Principato di Monaco, confermando l’impegno del Governo Princier nella promozione di una presa in carico globale e coordinata delle problematiche legate al benessere psicologico.

Il piano di salute mentale “Équilibre psychologique et bien-être”, lanciato nel 2022 dal Dipartimento degli Affari Sociali e della Sanità e coordinato dalla Direzione dell’Azione Sanitaria (DASA), si basa su un approccio multidisciplinare che coinvolge istituzioni, professionisti sanitari e associazioni del territorio. Il programma si articola in 53 azioni strutturate attorno a tre assi principali: promozione del benessere mentale, prevenzione dei disturbi psichici e delle dipendenze, e miglioramento del loro riconoscimento precoce.

Durante l’incontro sono stati presentati diversi progressi e progetti strategici. Tra questi, un nuovo flyer informativo dedicato ai dispositivi di supporto per i bambini con bisogni specifici, sviluppato in risposta alle richieste dell’Associazione dei Genitori degli Alunni delle Scuole del Principato di Monaco (APEM).

Il Consiglio ha inoltre esaminato i primi dati relativi all’attività del Centro di Cura, Accompagnamento e Prevenzione in Addictologia di Monaco (CSAPAM), operativo da settembre 2024, e ha fatto il punto sulle iniziative avviate per migliorare l’individuazione e la prevenzione dei comportamenti suicidari.

Tra gli altri temi affrontati, la presentazione di un progetto sul rifiuto scolastico ansioso da parte del Centro Plati e l’avvio di soluzioni abitative autonome a finalità terapeutica, pensate per favorire l’integrazione sociale e l’autonomia delle persone coinvolte.

Il Consiglio di Salute Mentale si conferma così uno strumento centrale di coordinamento, a sostegno di una politica sanitaria orientata alla prevenzione e all’accompagnamento.