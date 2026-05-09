Carnet de voyage, guida turistica settimanale: Australia (Foto)

Australia- l’unico Paese che occupa un intero continente

Se sogni un’avventura in Australia, devi sapere una cosa fin dall’inizio: questa non è una destinazione da “spuntare” in una settimana. L’Australia è un continente - paese e va affrontata in grande stile - sia in termini di tempo che di budget.

Niente paura: ecco tutto spiegato passo dopo passo - come arrivare, cosa non perdere, come organizzarsi e quanto costa. Preparati al viaggio della vita!

Visto per l’Australia

Per entrare in Australia è necessario un visto turistico, da ottenere online prima della partenza. L’Australia ha regole d’ingresso piuttosto rigide, ma per i turisti con documenti in regola il processo è generalmente semplice.

Cosa viene controllato più spesso:

passaporto valido,

prova della disponibilità economica per il viaggio;

biglietto di ritorno o piano di viaggio chiaro.

I tempi di approvazione possono variare da pochi giorni fino a 2-3 settimane, quindi è consigliabile fare domanda con anticipo.

Documenti necessari

Passaporto – consigliato con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Australia.

Visto turistico (obbligatorio) – per i cittadini europei il più utilizzato è eVisitor (subclass 651) – gratuito, ottenibile online e valido per soggiorni turistici fino a 3 mesi per visita.

Vaccini – non ci sono vaccinazioni obbligatorie per i turisti europei, ma sono consigliati i vaccini standard (tetano, epatite A/B, influenza).

Come arrivare in Australia?

Da Roma, Milano o Parigi non esistono voli diretti per l’Australia; il collegamento diretto più vicino parte da Londra. Sarà necessario almeno uno scalo.

Rotte aeree popolari

Europa → Dubai → Sydney/Melbourne (Emirates)

Europa → Doha → Sydney/Perth/Adelaide (Qatar Airways)

Europa → Istanbul → Sydney/Melbourne (Turkish Airlines)

Europa → Singapore → Sydney/Melbourne (Singapore Airlines)

Europa → Abu Dhabi → Sydney/Melbourne (Etihad Airways)

A seconda della stagione e della disponibilità, alcuni itinerari possono prevedere due scali.

La durata totale del viaggio verso l’Australia è generalmente compresa tra le 22 e le 30 ore, inclusi gli scali, mentre il tempo effettivo trascorso in volo supera spesso le 18 - 21 ore.

Il costo indicativo in classe economica (andata e ritorno) è di circa 900 - 1700 €. Invece in alta stagione, i prezzi possono superare i 2000 € se si prenota tardi.

Importante!

L’Australia applica alcune delle norme di biosicurezza più severe al mondo per proteggere fauna, agricoltura ed ecosistemi. Alimenti, piante, semi, prodotti di origine animale o alcuni medicinali devono essere dichiarati all’ingresso. La mancata dichiarazione può comportare multe molto elevate (a partire da 380 €), confisca dei prodotti o perfino problemi legali alla frontiera.

Principali aeroporti internazionali

Sydney Kingsford Smith Airport – il principale aeroporto internazionale del Paese e la porta d’ingresso più popolare per i turisti.

– il principale aeroporto internazionale del Paese e la porta d’ingresso più popolare per i turisti. Melbourne Airport – ideale per il sud-est dell’Australia e la zona culturale del Paese.

– ideale per il sud-est dell’Australia e la zona culturale del Paese. Brisbane Airport – ottimo punto di partenza per il Queensland e la Grande Barriera Corallina.

– ottimo punto di partenza per il Queensland e la Grande Barriera Corallina. Perth Airport – il principale gateway australiano più vicino all’Europa.

– il principale gateway australiano più vicino all’Europa. Adelaide Airport – valida alternativa per il sud dell’Australia.

– valida alternativa per il sud dell’Australia. Darwin Airport – utile per visitare il nord e il Parco Nazionale Kakadu.

Quando conviene prenotare?

I periodi più costosi sono dicembre–febbraio, durante l’estate australiana e l’alta stagione turistica, e luglio–agosto, in coincidenza con le vacanze europee e il turismo interno.

I periodi più convenienti sono invece marzo–maggio, durante l’autunno australiano con temperature piacevoli, e settembre–novembre, in primavera, quando il clima è ideale per viaggiare e visitare il Paese.

In Australia le stagioni sono invertite rispetto all’Europa:

estate: dicembre – febbraio;

autunno: marzo – maggio;

inverno: giugno – agosto;

primavera: settembre – novembre.

Il Natale si celebra in estate, spesso con temperature superiori ai 30°C. In città come Sydney o Brisbane molte persone trascorrono la giornata in spiaggia, facendo barbecue o picnic all’aperto.

I luoghi più importanti da visitare

La capitale dell’Australia è Canberra, una città più piccola e tranquilla rispetto a Sydney o Melbourne. Anche se meno conosciuta dal punto di vista turistico, ospita importanti istituzioni nazionali come il Parlamento, la Biblioteca Nazionale e il Museo Nazionale dell’Australia. Vale la pena fermarsi uno o due giorni, soprattutto se ti interessano la politica o i musei di livello mondiale, come l’Australian War Memorial e la National Gallery.

Sydney – La città simbolo

Non è solo una città, ma una cartolina vivente.

Da non perdere:

Sydney Opera House (vale la pena visitarla anche all’interno);

Harbour Bridge (puoi fare il Bridge Climb — esperienza costosa ma unica);

Bondi Beach e la passeggiata costiera fino a Coogee Beach.

Crociera nel porto

Il modo migliore per ammirare lo skyline della città. Prendi un traghetto pubblico per Manly: economico e spettacolare.

Da vedere assolutamente:

il quartiere storico di The Rocks;

il Royal Botanic Garden, con vista perfetta sull’Opera House e sul ponte.

Melbourne – Cultura e atmosfera europea

La capitale culturale dell’Australia. Il clima è più variabile rispetto a Sydney: qui si dice spesso che si possano vivere “quattro stagioni in un solo giorno”.

La città di Melbourne è stata fondata nel 1835 ed è sorprendente pensare a ciò che gli australiani sono riusciti a costruire in meno di 200 anni.

Con circa 5 milioni di abitanti, di cui oltre il 35% nato all’estero, Melbourne è una città moderna e organizzata in modo impeccabile. Qui si trova la più grande rete urbana di tram del mondo ancora in funzione. Inoltre, all’interno del centro città esiste una “Free Tram Zone”, dove tutti i tram possono essere utilizzati gratuitamente.

Melbourne affascina con le sue strade ricoperte di street art - tra cui la celebre Hosier Lane -, i caratteristici caffè nascosti nei vicoli come Degraves Street e quartieri dal fascino bohémien come Fitzroy e Carlton.

Anche le cabine telefoniche pubbliche presenti per strada sono ancora funzionanti e offrono Wi-Fi gratuito. Melbourne è una città straordinariamente bella: se la visiti a piedi, ti ritroverai a fermarti ogni tre minuti per scattare una foto.

Great Ocean Road

Escursione di uno o due giorni per vedere i 12 Apostoli. È considerata una delle strade panoramiche più spettacolari del mondo.

Penisola di Mornington (terme e spiagge);

Philip Island (parata dei piccoli pinguini al tramonto).

Great Barrier Reef

Considerata una delle meraviglie naturali più straordinarie del pianeta. Va vista ora, perché le barriere coralline sono in pericolo.

L’accesso alla Grande Barriera Corallina (Great Barrier Reef ) avviene principalmente da Cairns, località più turistica e ricca di escursioni, oppure da Port Douglas, una destinazione più esclusiva e costosa, situata più vicino ai reef incontaminati.

Tra le attività più popolari ci sono lo snorkeling, adatto anche ai principianti, le immersioni subacquee, considerate tra le più spettacolari al mondo, e il volo in idrovolante sopra Heart Reef, un’esperienza costosa ma assolutamente iconica.

È consigliabile evitare il periodo tra novembre e aprile, quando nelle acque tropicali è presente la stagione delle meduse cubo (box jellyfish), durante questo periodo, per fare il bagno o snorkeling, è spesso necessario indossare apposite tute protettive.

Uluru (Ayers Rock) – Il cuore rosso dell’Australia

È lontano. È costoso. Ma è una delle esperienze più spirituali e spettacolari del pianeta.

Per raggiungere Uluru è necessario prendere un volo per l’Ayers Rock Airport (AYQ) da Sydney, Melbourne o Cairns, seguito da un trasferimento verso Yulara, l’unico centro abitato della zona.

Tra le esperienze imperdibili ci sono l’alba e il tramonto a Uluru, quando i colori della roccia cambiano davanti ai tuoi occhi. È importante sapere che non è più consentito salire su Uluru, poiché si tratta di un luogo sacro per gli aborigeni e la scalata è vietata dal 2019. Meritano assolutamente anche le escursioni a Valley of the Winds e a Kata Tjuta (The Olgas), spettacolari formazioni rocciose nel cuore del deserto australiano.

Da non perdere anche il “Field of Light”, la spettacolare installazione luminosa dell’artista Bruce Munro, che si illumina al tramonto nel deserto attorno a Uluru.

Tasmania – Natura selvaggia

Perfetta per gli amanti del trekking, degli animali selvatici e dei paesaggi fuori dal comune.

Tra i luoghi da non perdere in Tasmania ci sono il Cradle Mountain National Park, famoso per il trekking “Dove Lake Circuit”, la penisola di Freycinet con la spettacolare Wineglass Bay e Port Arthur, storica ex colonia penale australiana.

La Tasmania è anche uno dei luoghi migliori per osservare il celebre diavolo della Tasmania nel suo habitat naturale, insieme a wallaby, echidne e ornitorinchi.

Gold Coast & Brisbane – Sole e surf

La Gold Coast è famosa per le sue infinite spiagge perfette per il surf, per la vivace Surfers Paradise — una delle zone turistiche più conosciute dell’Australia — e per i suoi parchi divertimento di livello mondiale, come Warner Bros. Movie World, Sea World e Wet’n’Wild. È una destinazione ideale sia per le famiglie che per i giovani.

Brisbane ha un’atmosfera più rilassata e giovane ed è perfetta per una passeggiata lungo South Bank o per visitare il celebre Koala Sanctuary, dove il Queensland è l’unico Stato australiano in cui è ancora legalmente consentito tenere un koala in braccio.

Nei dintorni di Adelaide meritano una visita Kangaroo Island, vero santuario naturale dove è possibile vedere leoni marini, canguri e koala nel loro habitat, e la Barossa Valley, considerata la capitale del vino australiano.

Perth e Rottnest Island

Rottnest Island è famosa per essere l’habitat naturale del quokka, il piccolo marsupiale australiano conosciuto in tutto il mondo come “l’animale più felice del mondo” grazie alla sua espressione sorridente.

Come spostarsi in Australia

L’Australia è immensa, quasi grande quanto l’intera Europa, perciò è importante pianificare bene gli spostamenti interni. Per le lunghe distanze, l’aereo rappresenta senza dubbio il mezzo più pratico ed efficiente. Tra le compagnie più utilizzate ci sono Jetstar, Virgin Australia e Rex. Una tratta molto popolare come Sydney–Melbourne dura circa un’ora e mezza e, se prenotata con anticipo, può costare a partire da 50–100 euro.

Per i road trip regionali, invece, l’auto a noleggio è praticamente indispensabile, soprattutto lungo la Great Ocean Road, in Tasmania o nella zona tra Cairns e Port Douglas. Bisogna però ricordare che in Australia si guida a sinistra, quindi può essere necessario un po’ di tempo per abituarsi.

Per noleggiare un’auto è generalmente richiesta una patente di guida internazionale oppure una patente nazionale tradotta ufficialmente in inglese.

Il treno, infine, non è la soluzione più veloce né la più economica per attraversare il Paese, ma può trasformarsi in un’esperienza di viaggio straordinaria. Alcuni percorsi ferroviari sono diventati veri simboli dell’Australia, come il leggendario The Ghan, che collega Adelaide a Darwin attraversando il deserto, oppure l’Indian Pacific, che unisce Sydney e Perth. Entrambi sono viaggi di lusso che durano diversi giorni e offrono panorami spettacolari.

Costi indicativi (a persona, budget medio)

L’Australia non è una destinazione economica: il costo della vita e dei viaggi è generalmente piuttosto elevato, soprattutto nelle grandi città e nelle zone turistiche. Anche per questo motivo è importante pianificare attentamente il budget prima della partenza.

Per quanto riguarda l’alloggio, i prezzi partono generalmente da 50 - 70 euro a notte per un ostello, mentre un Airbnb o un hotel a 3 stelle costa mediamente tra 80 e 150 euro a notte. Per strutture di categoria superiore, come hotel a 4 o 5 stelle, i prezzi possono facilmente superare i 150 - 400 euro a notte.

Anche il cibo ha costi piuttosto alti: un pasto veloce in un fast- food o in un pub costa circa 15 - 20 euro, mentre in un ristorante standard si spendono mediamente 25 - 40 euro a persona. Per un ristorante di buon livello, invece, il conto può arrivare facilmente a 50 - 80 euro. La buona notizia è che il caffè australiano è eccellente quasi ovunque e costa generalmente tra 3 e 5 euro. Per risparmiare, molti viaggiatori scelgono di cucinare occasionalmente in autonomia.

I trasporti interni incidono anch’essi sul budget: i voli domestici costano in media tra 50 e 150 euro a tratta, la benzina varia tra 1,50 e 2 euro al litro, mentre autobus e treni locali sono spesso più costosi rispetto agli standard europei.

Anche alcune attività possono avere prezzi importanti. Un’escursione di snorkeling sulla Grande Barriera Corallina costa generalmente tra 100 e 150 euro, mentre il celebre BridgeClimb di Sydney può arrivare a 200 - 300 euro. L’ingresso nei parchi nazionali è invece più accessibile, con tariffe che si aggirano intorno ai 10 - 20 euro per auto.

In generale, un viaggiatore con un budget ridotto — scegliendo hostel, campervan e cucinando spesso - difficilmente spenderà meno di 90 -120 euro al giorno. Per un viaggio con comfort medio è realistico prevedere un budget di 150 - 250 euro quotidiani, mentre per un’esperienza di lusso si possono superare facilmente i 300 euro al giorno.

Cosa si mangia in Australia

Meat pie – piccola torta salata ripiena di carne bovina tritata in salsa (“gravy”). È considerata uno dei simboli della cucina australiana e viene consumata spesso come snack veloce. Si trova facilmente nelle panetterie, nei bar e nelle stazioni di servizio.

Lamington – dolce tipico australiano preparato con pan di Spagna ricoperto di cioccolato e cocco grattugiato. A volte viene farcito con panna o marmellata. È uno dei dessert più tradizionali del Paese.

Vegemite – crema salata a base di estratto di lievito, dal sapore intenso e leggermente amaro. Gli australiani la spalmano in quantità molto piccole sul pane tostato con burro. È un prodotto iconico della colazione australiana, anche se il gusto può risultare particolare per chi la prova per la prima volta.

Flat white – caffè espresso con latte micro-schiumato, simile al cappuccino ma con meno schiuma e una consistenza più vellutata. Nato in Australia (secondo molti anche in Nuova Zelanda), rappresenta la forte cultura del caffè presente soprattutto nelle grandi città australiane.

Barramundi – pesce molto popolare in Australia, servito spesso grigliato o fritto. È apprezzato per il sapore delicato e viene considerato uno dei pesci più tipici della cucina australiana.

Barbecue australiano (Aussie BBQ) – il barbecue è una vera tradizione sociale in Australia. Famiglie e amici si riuniscono spesso nei parchi o sulle spiagge attrezzate con barbecue pubblici elettrici o a gas, gratuiti o a pagamento. Tuttavia, le regole sulla sicurezza e sulla protezione della natura sono molto severe: il fuoco libero e i barbecue a carbone sono spesso vietati, soprattutto durante i periodi di alto rischio di incendi.

Tim Tam – famoso biscotto australiano composto da due strati di biscotto al cioccolato con crema al centro, ricoperti di cioccolato. È uno degli snack dolci più conosciuti del Paese.

Cose importanti da sapere (sicurezza e regole)

Lo strato di ozono sopra l’Australia è molto sottile. La crema solare SPF 50+ è praticamente obbligatoria ogni 2 ore, anche con cielo nuvoloso. Cappello e occhiali da sole indispensabili.

Se Google Maps indica 8 ore di guida, aggiungi 1-2 ore per le pause. Non sottovalutare la stanchezza.

Esistono squali, meduse cubo, serpenti, ragni funnel-web e coccodrilli d’acqua salata nel nord. La soluzione è semplice: rispetta sempre i cartelli, non infilare le mani nelle fessure delle rocce e scuoti le scarpe al mattino.

Nelle città l’Australia è più sicura di molti altri Paesi.

La criminalità violenta è bassa. La polizia è generalmente cordiale.

Il numero di emergenza è 000 (triple zero).

L’ambulanza non è gratuita per i turisti: per questo l’assicurazione di viaggio è fortemente consigliata.

Il sistema sanitario australiano è eccellente, ma per i turisti può essere estremamente costoso: un’ambulanza o un intervento d’urgenza possono arrivare a costare decine di migliaia di dollari. Per questo motivo è indispensabile avere una polizza che copra spese mediche, voli cancellati, bagagli smarriti e attività come snorkeling o scuba diving.

Consigli pratici per un itinerario riuscito

Per un viaggio in Australia è fondamentale pianificare tutto con largo anticipo. I voli interni più economici e le strutture migliori tendono infatti a esaurirsi già 2-3 mesi prima della partenza, soprattutto durante l’alta stagione turistica.

Uno degli errori più comuni è cercare di vedere “tutta” l’Australia in un solo viaggio. Le distanze sono enormi e spostarsi richiede tempo, quindi è molto meglio concentrarsi su poche regioni e godersi davvero l’esperienza. Per un itinerario realistico di due settimane, ad esempio, si può combinare Sydney con Cairns — ideale per la Grande Barriera Corallina e la foresta tropicale — e Melbourne, includendo magari un’escursione lungo la spettacolare Great Ocean Road. Con tre settimane a disposizione, invece, è possibile aggiungere anche Uluru e il Red Centre australiano.

Il tocco finale

L’Australia è una destinazione premium, che richiede un budget importante e una pianificazione attenta. Ma la ricompensa è straordinaria: natura spettacolare diversa da qualsiasi altra al mondo, città vibranti e una sensazione di libertà che si percepisce davvero solo lì.

Non è una vacanza “last minute”, ma un progetto da preparare con mesi di anticipo. Inizia pianificando, scegli 2 - 3 regioni che ti attirano di più e goditi ogni momento.

Ne riparliamo dopo che avrai visto la tua prima alba a Uluru o il tuo primo canguro saltare accanto a te!

Buon viaggio!