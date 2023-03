L’arte digitale di Giorgio Vallorani alla fiera d’arte contemporanea (un)fair di Milano

A un anno di distanza dalla prima edizione, ritorna a Milano la fiera non-fiera (un)fair. Saranno settanta quest’anno le gallerie internazionali che prenderanno parte all’appuntamento, attesissimo da artisti e collezionisti. Giorgio Vallorani, l’artista che del colore e del digitale ha fatto il suo marchio, sarà presente come ospite della galleria di Brera Made4Art (stand A3).

L’arte di Giorgio Vallorani rappresenta una proposta innovativa di rilievo, un percorso che prende forma sull’iPad e si trasforma sulla tela, un lavoro à rebours, controcorrente: comincia in digitale e si trasforma poi in colore e materia. Effetto, espressione, potenza, ma anche sgomento e passione: le sue opere racchiudono una forza comunicativa che accende e i suoi soggetti, immoti nel volto, prendono vita dalle pennellate, prima in digitale e successivamente sulla tela, col pennello.

Un legame classico-contemporaneo quello dell’artista, marchigiano di nascita e sardo d’adozione, che rappresenta la sua doppia anima. Vallorani, forte del mestiere d’illustratore esercitato da tanti anni per The Walt Disney Company, è come un artista-artigiano che scombina e rimonta i suoi disegni, attento con rigore alle cromie e alla creazione di un’atmosfera carica di sentimenti, in cui fantasia e realtà si intrecciano.

L’artista - Giorgio Vallorani è nato nelle Marche nel 1973, per diversi anni ha vissuto a Milano lavorando come Art Director e Digital Artist per The Walt Disney Company, collaborando con Brand italiani e internazionali (Milan A.C., Milano EXPO 2015, Dubai EXPO 2022, Leolandia Bergamo, Egmont Casa Editrice, Disney Imagineering, Disneyland Paris Resort, Walt Disney World Resort Orlando e molti altri). Da qualche tempo ha spostato la sua residenza a Cagliari, dove lavora come pittore, professionista grafico e illustratore.

La fiera - (un)fair nasce come ironica negazione del concetto stesso di fiera. Si propone come una fiera d’arte contemporanea che esce dagli schemi per proporre nuove modalità di interazione con il mondo dell’arte, coinvolgendo e creando nuove generazioni di collezionisti e supportando il sistema dell’arte, gallerie e artisti che stanno facendo la storia dei nostri giorni.









Info e contatti









Giorgio Vallorani

Sito web: giorgiovallorani.com

Instagram: giorgio_vallorani

Pagina Facebook: Giorgio Vallorani









Galleria MADE4ART





GALLERIA MADE4ART-Brera District

Sito web: made4art.it

Via Ciovasso, 17, Brera

MILANO













(un)fair





Sito web: un-fair.com





Opening party (su invito)

2 marzo 2023

18:00 – 22:00





Date e orari:

dal 3 al 5 marzo 2023

ven e sab 11:00 – 21:00

dom 11:00 – 20:00





Dove:

c/o Superstudio MAXI

Via Moncucco, 35

Milano