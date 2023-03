Successo al Théâtre des Variétés di Monaco giovedì 16 marzo per il concertoomaggio a Renato Carosone, icona della musica napoletana, scomparso nel 2001 e ad altri grandi autori del passato capaci di influenzare ancora la musica di oggi. Un evento organizzato dall'associazione Dante Alighieri Comitato di Monaco, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia nel Principato. Sul palco il cantautore, compositore e pianista napoletano Lorenzo Hengeller e Gianfranco Campagnoli alla tromba, hanno coinvolto il numeroso pubblico presente in un'atmosfera di entusiasmo e allegria.

Non sono mancate le note struggenti e poetiche di Maruzzella, composta dal musicista italiano fra i più famosi nel mondo nel 1954, ma anche i classici della canzone napoletana come Io, mammeta e tu che Carosone ha eseguito anche come interprete. In conclusione un classico del cantante, tormentone di ieri ma anche di oggi, Tu vuo' fa l'americano. Spirito partenopeo, innovazione, allegria, estro e profondità del mito musicale Carosone che Hengeller ha saputo magistralmente rendere al pubblico. Quest'ultimo ha poi portato sul palco, sempre armato di sorriso, alcuni suoi successi come Lo swing del giornalaio e Tassista, ambedue ispirati a storie di tutti i giorni e a personaggi conosciuti realmente.

“Nelle mie canzoni c'è la leggerezza - ci ha detto Hengeller - però allo stesso tempo con molti riferimenti musicali dei due grandi mondi che mi appartengono: la musica napoletana e il mondo della musica jazz”. Un pubblico entusiasta che ha più volte richiamato in scena gli artisti per una serata che si è conclusa con una nota struggente e di grande interpretazione da parte di Hengeller e Campagnoli che hanno intonato la canzone: « Napul’è » dedicata alla sua amata città dal compianto cantautore Pino Daniele, definita città piena di colori e vitale, ma anche piena di dolore e difficile da vivere. Alla serata, introdotta dalla presidentessa della Dante Alighieri Monaco Grazia Soffici, fra i molteplici ospiti, era presente l'Ambasciatore d'Italia nel Principato Giulio Alaimo