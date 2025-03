L’Agglomération Cannes Lérins migliora l’offerta delle linee di autobus

L’Agglomération Cannes Lérins ha annunciato l’entrata in servizio di autobus articolati aggiuntivi e un potenziamento della frequenza per rispondere in particolare alle esigenze dei lavoratori e degli studenti del bacino di Cannes.



Le tre linee più frequentate sono state potenziate con l’aggiunta di cinque grandi autobus articolati, partenze anticipate fino a 40 minuti al mattino e una frequenza raddoppiata la sera tra le 20 e le 23,30.

In questo modo viene rafforzata l’offerta di trasporto pubblico rispondendo a una crescente domanda della popolazione e mettendo a disposizione un servizio sempre più efficiente e completamente decarbonizzato.





Fino al 30% di posti in più per gli utenti: cinque autobus articolati aggiuntivi si uniranno alla flotta, portando a otto il numero totale di veicoli di questo tipo.

Sulla linea 1, la più frequentata, i quattro autobus standard saranno sostituiti interamente da autobus articolati, garantendo così un aumento del 30% dei posti disponibili.



I primi autobus partiranno sistematicamente prima delle 5,45 dal lunedì al sabato (ossia 40 minuti prima rispetto a prima) e dalle 6,30 la domenica e nei giorni festivi (30 minuti prima rispetto a prima).



Tra le 20 e le 23,30, la frequenza delle corse sarà ora ogni 30 minuti in entrambe le direzioni, tutte le sere della settimana, inclusi la domenica e i giorni festivi, ovvero il doppio rispetto a prima.

Inoltre, le corse continueranno oltre le 23,30 e fino alle 02,45 il venerdì e il sabato sera.



Negli ultimi dieci anni, sono stati offerti ai viaggiatori un milione di chilometri annui in più.



Nel 2024, sono stati effettuati quasi 12 milioni di viaggi sulle linee Palm Bus.

Inoltre, l’Agglomération ha completato la decarbonizzazione totale della flotta di autobus grazie all’utilizzo di elettricità, biocarburante francese e, entro la fine dell’anno, idrogeno pulito.