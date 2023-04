Cannes. Mostre tutto l’anno. Il programma

Tutto l'anno, a Cannes, vengono organizzate dall’amministrazione comunale mostre gratuite o a prezzi contenuti: quest’anno sono in programma una dozzina di mostre di ottima qualità. Opere d'arte contemporanea, fotografie antiche e attuali, sculture o documenti d'archivio: sette luoghi culturali della città sono pronti ad ospitare queste iniziative culturali.

L’Espace Miramar, le Palais des Festivals et des Congrès, le musée des explorations du monde, le Suquet des Artistes, le musée du Masque de fer et du Fort Royal, les Archives municipales de Cannes e la Villa Domergue: questi i luoghi interessati alle iniziative destinate a richiamare, durante tutto l’anno, un alto numero di appassionati.



Queste le mostre in programma nel 2023 a Cannes



Les légendes de la terrasse Martini, itinéraire d’une cannoise - Espace Miramar, 35 rue Pasteur – Fino al 2 aprile 2023 – Entrata libera



Serigne Ibrahima Dieye - Diffraction humaine - Suquet des artistes, 7 rue Saint-Dizier – Fino al 23 aprile - 4 euro / 2 euro (ridotto)



Min Jung Yeon – Effluves d’un temps éphémère - Suquet des artistes, 7 rue Saint-Dizier - Dal 13 Maggio al 3 settembre 2023 - 4 euro / 2 euro (ridotto)



Chamanes. Dialogues avec l’invisible - Musée des explorations du monde, place de la Castre, Le Suquet - Dal 22 giugno al 10 novembre 2023 - 6,50 euro / 3,50 euro (ridotto)



Prisonniers en terre d’exil. L’île Sainte-Marguerite au temps de la conquête de l’Algérie, 1841-1884 - Musée du Masque de fer et du Fort Royal, île Sainte-Marguerite - Dal 7 luglio al 29 ottobre 2023 - 6,50 euro / 3,50 euro (ridotto)



8e édition du Musée éphémère du Cinéma - Romy Schneider, l’invention de la femme moderne - Palais des Festivals et des Congrès, 1 boulevard de la Croisette - Dal 12 luglio al 27 agosto 2023 – 4,50 euro / 2,50 euro (ridotto)



Les collections de la Villa Domergue - Villa Domergue, 15 avenue Fiesole - Dal 14 luglio al 18 settembre 2023 - 6,50 euro / 3,50 euro (ridotto)



Jean Philippe Roubaud – A l’ombre de la lumière - Suquet des artistes, 7 rue Saint-Dizier - Dal 24 settembre 2023 all’11 febbraio 2024 - 4 euro / 2 euro (ridotto)



Cannes vue par les frères Séeberger - Photographies, années 1930 - Archives municipales de Cannes, Espace Calmette, 18 rue du docteur Calmette - Dal 16 ottobre 2023 al 7 giugno 2024 – Entrata libera