E’ primavera, si moltiplica l’attività dei centri AnimaNice (Foto)

I centri AnimaNice sono luoghi di forte attrazione, indispensabili per mettere in contatto le persone, per organizzare momenti comuni, per combattere la solitudine.

Se ne trovano in tutta la città, nei quartieri come in centro e sono sempre in attività.

L’aggregazione è importante: a inizio primavera le attività si moltiplicano.

Quella che proponiamo nella rassegna fotografica di Patrizia Gallo è una giornata “insieme” a Saint Isidore, quartiere dell’Ovest di Nizza, lungo le rive del Var che ha conosciuto una forte esplosione demografica con la realizzazione dello stadio Allianz Riviera, l’apertura dell’Ikea e il capolinea della Ligne 3 del tram.

Un quartiere che, nonostante la crescita, continua a conservare le proprie radici ed a mostrarle in modo orgoglioso.





La rassega fotografica mostra l’atelier Loisirs Créatifs, l’atelier Potager, una dimostrazione di Capoeira, mostre e…tanta allegria e voglia di vivere.