Costa Azzurra: ponte di Pasqua col tutto esaurito (Foto)

Il ponte di Pasqua, che termina oggi, potrebbe essere indicativo di quello che c’è da attendersi, nella stagione estiva, in Costa Azzurra.

Tantissima gente, spiagge prese d’assalto, bar e ristoranti col tutto esaurito, impossibile prenotare un posto per cena, hotel con percentuali di occupazione altissime. Esauriti, o quasi, le camere negli hotel 2 e 3 stelle, qualche posto in quelli di fscia alta.



Nonostante i prezzi, lievitati in tutti i settori, le previsioni meteo che lasciavano qualche dubbio, due giornate tutto sommato accettabili, con bel tempo, mare tranquillo, vento pressoché assente e molto sole, con temperature contenute, ma non fredde, hanno contraddistinto giornate ricche di turisti un po’ ovunque.

Presenze record di turisti francesi e italiani, ma sono stati registrate anche notevoli presenze di tedeschi e inglesi e soprattutto di scandinavi.

Tanta gente anche nei musei e nelle gallerie d’arte, cosìcome nel Vieux Nice: oggi sarà la volta del Marché aux brocante che, come di consueto, richiamerà una folla di visitatori.



Dalle località turistiche ai piccoli borghi dell’entroterra, un anticipo della stagione estiva che è beneaugurante.

Non é che un inizio, fanno notare gli operatori turistici, che ora guardano a due "grandi ponti", quello del 1° maggio e quello dell'8 maggio (vittoria nella Seconda Guerra Mondiale) ed alle grandi vacanze scolastiche di primavera.

La nostra rassegna fotografica racconta le giornate di sabato e della domenica di Pasqua a Nizza.