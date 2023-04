Da Menton a Parigi in auto, senza partente: in corso l’avventura di due ragazzi della Costa Azzurra (Foto)

L’avventura è raccontata sulle reti sociali, da Instagram a TikTok: due ragazzi di Menton, studenti del liceo, sono partiti domenica scorsa, 16 aprile 2023, con un’auto che si può guidare senza patente per cercare di battere il record sulla distanza, raggiungendo Parigi.

Un percorso, la Menton – Paris e ritorno, di quasi duemila chilometri, da affrontare rigorosamente fuori autostrada, data la cilindrata della vettura, con qualche difficoltà cui fare fronte.

Innanzi tutto il rumore, non essendo questo tipo di veicoli molto silenziosi e poi la velocità che non supera i 50 chilometri l’ora, condizione questa indispensabile per due ragazzi privi di permesso di condurre e minorenni.

Jordan Ursulet ed Enzo Puech raccontano la loro avventura sulle reti sociali e sperano di farcela. Come affermano il rischio di “esplosione del motore” è sempre in agguato, ma sono sicuri di farcela, così come gli sponsor che sono riusciti a reperire e che li supportano in uno spostamento che proprio gratis non é.

I loro genitori? All’inizio un poco perplessi, raccontano i ragazzi, poi convinti dalla determinazione dei loro ragazzi sono diventati i primi tifosi.

Mercoledì 19 aprile, se tutto andrà come nelle previsioni, l’arrivo a Parigi, poi il ritorno verso il sole della Costa Azzurra.

Con un record in tasca e la voglia di misurarsi ancora, magari su distanze ancora più impegnative.

In fondo per diventare famosi a volte basta poco: una bella idea, tanta determinazione e molto spirito di avventura: doti che non mancano ai due ragazzi di Menton.