Venerdì 28 aprile ultimo appuntamento del mese per il nuovo format 'Extravaganza Dining Show', proposto dal Victory Morgana Bay e l'agenzia di intrattenimento Ad Astra Events

Questo venerdì al Victory Morgana Bay ultimo appuntamento del mese di aprile per il nuovo format 'Extravaganza Dining Show', proposto in collaborazione con l'agenzia di intrattenimento Ad Astra Events.

Per questo appuntamento potrete godere di una cena alla carta accompagnata da due performer circensi francesi. La coppia incanterà la sala e i clienti con quattro uscite differenti. Per la prima volta in questo format potrete vedere una performance da solista con lollipop, un attrezzo a forma di cerchio con appoggio a terra su pedana. Seguiranno poi due spettacoli in coppia e il quarto che vedrà da solista l'artista Jules Azem specializzato in arti aeree con tessuto a 7 metri di altezza.

Uno spettacolo coinvolgente dove poter gustare dell'ottimo cibo con menù alla carta, accompagnato da Djset Stefano Riva, dalla cena in poi.