Domani, ai giardini di Cimiez, torna de lou Festin des Mai (Foto)

Tantissime le persone che affollano i giardini di Cimiez per non mancare all’appuntamento col Festin des Mai.



Domani, domenica 19 maggio 2024, il folklore nizzardo, i suoi canti, le sue danze, la sua musica offriranno il bis, assieme con gli stand gastronomici e quelli dei prodotti del territorio.







La festa di maggio è una tradizione popolare dalle profonde radici radicate nella città: già in epoca romana si celebrava il rinnovamento della Natura piantando un “mai” (un grande pino abbattuto nella foresta) in un tempio e decorandolo con ghirlande di fiori e alloro.



Nel corso dei secoli, la tradizione è stata quella di ballare attorno al "mai" ("vira lou mai") eretto nei luoghi simbolo della Vecchia Nizza, mangiando specialità, giocando a "pilou" o "vitou" ed eleggendo una «Regina di maggio».







Questo il programma di domenica 19 maggio 2024

Jardins des Arènes de Cimiez

Dalle 10 alle 19 - Stands di ristorazione

Scène de l’Oliveraie

Presentazione – Aurélie Basso e Gilles Roche

Ore 11 Coro La Ciamada Nissarda

Ore 12 Orchestra dei Baragnas

Ore 13 Balèti di Dous de Dous

14:30 Danze popolari a cura della La Ciamada Nissarda

15:15 Bal musette a cura de Les Anonymes

16:30 Danze popolari a cura della La Ciamada Nissarda

17:15 Concerto della Nux Vomica

Petite scène

Dalle 14 alle 17

Ore 14 Marionnette « Les animaux des fables » a cura dio Kid’am

Ore 14,15 – Orchestra Les Baragnas

Ore 15 – Concerta della Zine Band Orchestra

Ore 16 – Lettura musicale “Ma Riviera” con Cie Hidraïssa

Dans les jardins

Dalle ore 11 - laboratori, truccabimbi, giochi tradizionali, stand culinari.