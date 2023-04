Il mare di Nizza è ancora più blu: sono arrivate le barques de la Saint-Pierre

Il mare di Nizza è ancora più blu, sono comparsi, infatti, migliaia e migliaia di esemplari di Velella Velella che si sono depositati sulla riva e la colorano col proprio blu intenso.

Non si tratta di meduse, non sono assolutamente pericolose per l’essere umano e non producono alcun fastidio, tranne che non sono belle a vedersi e soprattutto, quando si decompongono sulla spiaggia, scaldate dal sole, propagano un odore per nulla piacevole.

Si tratta di un fenomeno abbastanza usuale in questa stagione, nelle settimane scorse banchi di Velella Velella sono stati segnalati su diverse spiagge del PACA e della Liguria.

La Velella Velella é una specie planctonica, appartenente alla famiglia dei Porpitidae, conosciuta anche col nome di Barchetta di San Pietro o Barques de la Saint-Jean dalle parti di Biarritz.

In Francia sono anche soprannominate méduses voilettes, ma non producono alcuno degli inconvenienti delle meduse.

I banchi di barques de la Saint-Pierre sono trasportati dalle correnti, il fenomeno è destinato, di norma, ad esaurirsi in poco tempo.

Per il momento si tratta di un gioco in più per i bambini che le vedono arrivare spinte dalle onde e per gli appassionati di fotografia.