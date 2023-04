Jazz à Juan, concerto d’eccezione mercoledì 12 luglio: si esibiranno Jacob Collier e i Deluxe

Decano dei festival jazz in Europa, il Festival Internazionale del Jazz di Antibes Juan-les-Pins "Jazz à Juan" è parte integrante della cultura e del patrimonio francese ed europeo, essenziale per la sua eccezionale influenza, che ne fa uno dei vettori di comunicazione più prestigiosi ed efficaci di Antibes Juan-les-Pins e della Costa Azzurra sulla scena internazionale.

L’edizione 2023 si terrà dal 10 al 21 luglio 2023 e mercoledì 12 luglio si profila una serata eccezionale per la partecipazione anche di Jacob Collier e dei Deluxe.





Jacob Collier

Non capita spesso di imbattersi in un'immaginazione profonda e prolifica come quello di Jacob Collier.

Il 28enne londinese è considerato tra i musicisti più innovativi della sua generazione. Nel 2012 i video che ha realizzato da solo e pubblicato su Youtube si sono trasformati in leggenda nel mondo della musica.

Il primo album di Jacob, In My Room, concepito interamente nella sua camera da letto, ha vinto due GRAMMY®. Il successo lo ha portato ad annoverare tra i collaboratori musicali e i fan personaggi quali Coldplay, John Mayer, Ty Dolla $ign, Tori Kelly, Daniel

Caesar, SZA, Charlie Puth, Jessie Reyez, T-Pain e Lizzo.

Nel gennaio 2018, Jacob iniziato a concepire e creare un progetto discografico di dimensioni senza precedenti: un quadruplo album chiamato DJESSE. Cinquanta brani distribuiti su quattro volumi, ciascuno con un proprio universo musicale, stile e genere. In questi quattro volumi ve ne sono anche di trenta collaboratori provenienti da tutti gli orizzonti del mondo della musica. I volumi 1, 2, 3 hanno vinto ognuno un GRAMMY®, rendendo Jacob il primo artista britannico a vincere un GRAMMY® per ciascuno dei suoi primi quattro album.







Deluxe

Dal loro album Stachelight (gennaio 2016) a Boys & Girl (giugno 2019) e Boys & Girl Suite et Fin (marzo 2020), i sei amici Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé e Liliboy si sono esibiti in più di 500 occasioni in Francia e nel mondo: Italia, Svizzera, Belgio, Germania, Regno Unito,

Cina, USA e Australia.

Hanno approfittato del confinamento dovuto alla pandemia per riscoprire i loro classici ed hanno pubblicato, nel luglio 2020, un nuovo album "En Confinement" e presentato a marzo 2022 il loro nuovo album "Moustache Gracias".

Sul palco, costumi ancora più folli, colorati e luccicanti, all'interno di una scenografia totalmente rivisitata, che lascia ancora più spazio al loro modo esplosivo ed al dinamismo comunicativo.