Come affrontare il caldo torrido in arrivo?

Le ultime estati sono state le più calde in assoluto, tanto da infrangere tutti i record sia in Italia che in Europa. Negli ultimi 100 anni, l'anno 2022 è stato il più assolato, con temperature che hanno superato di 1,2 gradi quelle dell'epoca preindustriale. Dopo il 2022, gli anni più caldi sono tutti collocati nell'ultimo decennio, segno che il riscaldamento globale si è inasprito di recente. Ecco qualche consiglio per affrontare al meglio i mesi più caldi dell'anno, quando le temperature possono superare anche i 40° all'ombra.

Evita di uscire tra le 12:00 e le 17:00. Le ore più calde non sono l'ideale per passeggiare sotto il sole, praticare sport oppure uscire a fare shopping in città. Non a caso, nelle regioni del Sud non si fa orario continuato, e per 4 o più ore i negozi sono chiusi in attesa che torni il fresco. Al mare, conviene stare il più possibile sotto l'ombrellone, proteggere la testa con un copricapo, bagnarsi di frequente e applicare filtri di protezione solare adeguati al proprio fototipo.

Vestiti in modo adeguato. L'abbigliamento più fresco è quello prettamente estivo in cotone o lino, comodo e poco attillato. Anche un cappello con la visiera può aiutare a ripararsi dal sole, così come un paio di occhiali scuri provvisti di filtro protettivo contro i raggi UV.

Assumi abbastanza liquidi. Bere a sufficienza è importante anche in inverno, figuriamoci durante i mesi più caldi, quando si suda copiosamente. I medici consigliano di bere almeno due o tre libri d'acqua al giorno, a seconda del proprio peso, delle proprie abitudini e delle temperature esterne.

Riduci la temperatura corporea. Quando il caldo è eccessivo, si consiglia di sottoporsi a docce fresche e frequenti, almeno due al giorno. Per combattere l'afa ci si può anche bagnare di frequente le braccia, il viso e il collo.