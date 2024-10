Le città di oggi e del futuro legate all’intrattenimento

Nel mondo esistono diverse città che si sono distinte dalle altre per il loro ruolo centrale legato all’intrattenimento. Città come Las Vegas, ad esempio, città americana conosciuta in tutto il globo per i suoi casinò, hanno fatto fatto dell’intrattenimento il loro cavallo di battaglia. Si tratta di una leva turistica ancora molto forte che da decine di anni continua ad attirare visitatori stranieri. L’intrattenimento è infatti un settore che riesce a creare economia, fidelizzando i turisti.

Questo accade soprattutto quando l’intrattenimento è legato a settori di nicchia, come film eventi o videogiochi. Pensiamo a città come Orlando, in Florida che ha fatto la sua fortuna con il parco a tema Walt Disney e oggi anche il recente “Legoland”, o il turismo a tema “Harry Potter” in città come Edimburgo.

Vedremo in questo articolo 3 città nel mondo che si distinguono per il loro turismo legato all’intrattenimento e daremo uno sguardo a città, che invece, puntano a diventare le nuove capitali del divertimento.

Le città europee di oggi e di domani, prime per intrattenimento

In Europa vi sono sicuramente città che spiccano per richiamare turisti grazie alle loro attrazioni. Sicuramente, una di queste è la città di Montecarlo, da sempre famosa per il suo casinò storico.

Il casinò di Montecarlo è infatti stato uno dei primi in Europa ad esser costruito ed inizialmente sorgeva in una località, a pochi chilometri di distanza dalla sede attuale, chiamata “La Condamine”. Fu il Principe Carlo III a richiedere ad un architetto francese, la costruzione di un nuovo e magnifico casinò, che avrebbe avuto il compito di attirare clienti facoltosi, nonché famiglie reali, da altre zone d’Europa, diventando il nuovo epicentro economico del Principato.

Da allora, Montecarlo, è una delle città più ricche del mondo, nonché una delle “capitali dell’intrattenimento mondiale”.

Città sfarzosa, simbolo di lusso estremo, sede di film e video musicali di artisti di fama internazionale, Montecarlo è diventata il simbolo europeo dell’intrattenimento di alto livello per il suo casinò ed i suoi locali, nel mondo.

Seppur non esiste una città europea che regali le stesse identiche “vibes” della stupenda Montecarlo, esiste una città che sta rapidamente crescendo per eventi, locali e anche casinò. Stiamo parlando di Tallin, in Estonia, una città dall’atmosfera nordica e dalle usanze che richiamano l’est Europa. Tallinn è uno dei centri tecnologici in più rapida crescita d'Europa, grazie a un'economia digitale avanzata. La città potrebbe diventare un laboratorio per nuove forme di intrattenimento basate su Blockchain, Realtà virtuale e Intelligenza Artificiale, con locali e casinò che integreranno queste tecnologie, nell’interazione quotidiana con i propri clienti.

Las Vegas è la prima americana per intrattenimento dal 1930

La città di Las Vegas è la controparte più “Hi-Tech” delle città europee legate al divertimento. Ricca di locali e casinò storici, anche l’americana Las Vegas è una meta turistica affermata che ha fatto dell’intrattenimento la sua punta di diamante.

Qui si tengono spesso concerti di grandi artisti internazionali e spettacoli di arti sceniche.

I suoi casinò sono poi il suo simbolo distintivo, ma a proposito di questi, il cambiamento tecnologico, probabilmente non li risparmierà e li vedremo completamente stravolti nel prossimo ventennio. Come nell'approfondimento pubblicato dal sito di Betway Casino in uno dei suoi articoli recentementi articoli, dove mostra come i casinò potrebbero vedere l’intervento delle tecnologie come l’AI nei loro spazi fisici, con la totale scomparsa dei croupier reali ed un cambio drastico di architettura, in favore di edifici più futuristici.

Meglio quindi approfittarne ora, per chi desidera un’esperienza americana più autentica!

Las Vegas non ha rivali nel mondo e se la tecnologia la assisterà, non prevediamo una città che potrebbe mai effettivamente eguagliarla.

Macau, in Cina è la “Las Vegas” asiatica, ma non è la sola

Abbiamo poi altre città in rapida espansione che potrebbero rubare la scena in futuro. Una città che oramai da anni è considerata la capitale asiatica del divertimento, soprattutto quello legato ai casinò ed ai locali di lusso, è Macau. Questa città cinese sul mare è un scintillio unico di luci ed insegne, per questo è spesso definita la "Las Vegas d’Asia”. Oltre a ciò, la sua vasta gamma di casinò e resort di lusso attira un certo tipo di turismo.

Il gioco d'azzardo è il motore principale dell'intrattenimento della città di Macau, ma esiste anche un’altra località che sta facendo dei casinò il suo epicentro economico. Stiamo parlando della città di Manila, nelle Filippine. Negli ultimi anni, Manila, ha visto una rapida espansione del suo settore del gioco d'azzardo, grazie allo sviluppo di Entertainment City, un'area dedicata ai resort di lusso e ai casinò.