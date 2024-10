A Monaco il 3° Wealth-Tech Summit: l'intelligenza artificiale al servizio della finanza

Giovedì 17 ottobre, la Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale e la Cellula Attrattività del Governo Principato, in collaborazione con l'Associazione Monegasca delle Attività Finanziarie (AMAF), hanno organizzato una colazione tematica presso il One Monte-Carlo sul tema: «IA e investimenti: le nuove frontiere della finanza».

L'evento ha riunito più di un centinaio di banchieri, investitori ed esperti finanziari di Monaco, alla presenza di Frédéric GENTA, Delegato Interministeriale per l'Attrattività e la Transizione Digitale, e Robert LAURE, Presidente dell'AMAF. Da tre anni, questo incontro si è affermato come una piattaforma privilegiata per presentare le innovazioni e le tendenze emergenti nella tecnologia applicata alla gestione del patrimonio.

Il settore finanziario è in un momento cruciale, in cui la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, sta ridefinendo le professioni, le responsabilità e le strategie delle istituzioni bancarie. L'IA non è più una semplice promessa, ma una realtà che trasforma già il modo in cui le banche operano, analizzano e servono i loro clienti», ha ricordato Robert LAURE nel suo discorso di apertura.

Applicazioni concrete dell'IA nella finanza Diversi esperti si sono susseguiti per condividere la loro visione sui sottosettori dell'IA e le loro implicazioni per la finanza:

• IA generativa: gli stakeholder (IBM, BNP Paribas Wealth Management e BlackRock) hanno dimostrato come l'IA generativa consenta una maggiore personalizzazione dei prodotti finanziari. Hanno sottolineato a turno che questa tecnologia offre raccomandazioni di investimento su misura, offerte di credito adeguate e un'automazione avanzata dei processi interni.

• IA e sicurezza informatica: l'intelligenza artificiale svolge un ruolo centrale nella sicurezza informatica una maggiore protezione contro l'aumento degli attacchi informatici. Grazie alla capacità dell'IA di rilevare le minacce in tempo reale, automatizzare la risposta agli incidenti e anticipare gli attacchi futuri, le aziende possono diventare più resilienti.

L'IA: un vantaggio per il settore finanziarioLi esperti hanno concluso che il settore finanziario potrebbe essere uno dei principali beneficiari dell'IA. Questa tecnologia non solo protegge meglio i beni, ma consente anche di prevedere con più accurati le tendenze del mercato.