PACA: alla scoperta del territorio. Lago di Méaulx (Foto)

In sella alla sua motocicletta, questa volta Danilo Radaelli ci conduce nel Dipartimento del Var alla scoperta del Lago di Méaulx.

Tra il massiccio dei Maures e le foreste di Fayence, Seillans e Saint-Paul-en-Fôret, il lago di Meaulx ha una estensione di 11 ettari in un ambiente molto boscoso e verde.

Il bacino collinare del Riou de Méaulx è stato realizzato dal Sindacato Intercomunale per lo Sviluppo dell'Alto Corso dell'Endre. Il lago di Méaulx, a cavallo dei comuni di Saint-Paul-en-Forêt, Seillans e Fayence, è stato riempito d'acqua nel dicembre 1981.

La capacità del bacino è di 900.000 metri cubi e la superficie del bacino è di 16 ettari.

La lunghezza massima è di 1 km e l'altezza della diga è di 20 metri. Il lago fungeva da zona di appoggio per la difesa dei boschi dagli incendi.

A seguito di danneggiamenti è stato svuotato nell'ottobre 2006. Attualmente di proprietà della Comunità dei Comuni, è stato riempito all'inizio del 2017, dopo i lavori.