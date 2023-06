Paolo Cattin celebra il lancio del nuovo Daytona, un tributo alla storia delle corse automobilistiche e all'eccellenza di Rolex

Paolo Cattin, esperto internazionale e autore di best seller sugli orologi di lusso (tra i quali il recente “Orologi di lusso - Il valore di mercato oltre al prezzo di listino”) nonché proprietario della più grande collezione di Daytona in oro con cinturino in pelle al mondo, celebra l'arrivo del nuovo Rolex Daytona, un orologio che a suo dire sottolinea l'indiscussa supremazia di Rolex nel mondo dell'orologeria.

Il nuovo Daytona presentato in occasione del centenario della 24 Ore di Le Mans, una delle gare automobilistiche più prestigiose al mondo, è un tributo alla lunga storia di Rolex nel mondo delle corse.

"Rolex può davvero fare quello che vuole e non smette mai di stupire", afferma Cattin, e continua "Questo nuovo Daytona è un esempio perfetto di come Rolex continui a spingere i limiti dell'orologeria, combinando la sua eredità storica con l'innovazione tecnologica. È un orologio che parla sia agli appassionati di orologi che agli appassionati di automobilismo".

L’esperto nelle sue dichiarazioni ha fatto anche riferimento al leggendario Rolex Daytona "Paul Newman", un orologio che ha raggiunto lo status di "Sacro Graal" tra gli appassionati e i collezionisti di orologi. "La storia del Daytona 'Paul Newman' dimostra come Rolex sia in grado di creare orologi che non solo sono strumenti di precisione, ma veri pezzi di storia”. Il design del nuovo Daytona riprende molto della grafica del Paul Newman del 1970, ma al posto di avere i sommatori che normalmente sono a minuti, questo modello ha le 24 ore, un dettaglio che sottolinea il legame tra l'orologio e la storica gara automobilistica.

Paolo Cattin osserva che Rolex sembra seguire una nuova strategia di marketing, creando prodotti pensati per raccogliere l'interesse dei collezionisti. Allo stesso tempo, l'azienda sta riducendo progressivamente i concessionari, a favore delle boutique gestite direttamente da Rolex e anche questo è un segno della continua evoluzione di Rolex, un'azienda che non si accontenta mai dello status quo.

“La Casa di Ginevra ha dimostrato ancora una volta che è in grado di creare orologi che sono molto più che semplici strumenti per misurare il tempo", conclude Cattin. "Il nuovo Daytona è un orologio che racconta una storia, un pezzo di arte che celebra la passione per la velocità e la precisione”.

Questo orologio è un tributo alla lunga storia di Rolex nel mondo delle corse automobilistiche, che risale al lancio del primo Rolex Daytona nel 1963. Il nome Daytona è un omaggio al circuito automobilistico Speedway di Daytona Beach in Florida,

L'acquisto di un Rolex Daytona oggi va considerato come un investimento tangibile in grado di diversificare il portafoglio di un individuo e preservare il capitale nel lungo termine. A differenza degli investimenti finanziari soggetti a fluttuazioni di valore, il valore di un Rolex Daytona può rimanere stabile e per la maggior parte delle volte addirittura aumentare nel tempo e questo sarà particolarmente vero anche per questa nuova edizione del Daytona così come lo è stato per le edizioni limitate e i modelli vintage altamente richiesti dai collezionisti.

