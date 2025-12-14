Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato alla notizia che la Cucina Italiana è patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, questa simpatica vignetta.
Si tratta di un riconoscimento importante, soprattutto per essere i primi nel mondo i cui effetti si dipanano anche nella vicina Costa Azzurra.
domenica 14 dicembre
sabato 13 dicembre
venerdì 12 dicembre
14 dicembre 2025
Quando una vignetta vale come mille editoriali
Passione a tavola!
