Nizza, fuochi d’artificio domani sera alle 22

Il 14 luglio, festa nazionale francese, a Nizza coincide con l'anniversario dell'attentato del 2016 sulla Promenade des Anglais e le manifestazioni sono tutte dedicate alle commemorazioni.

Per questa ragione i tradizionali fuochi d'artificio che illuminano la baia sono anticipati a domani sera, giovedì 13 luglio 2023, alle ore 22 sul Quai des Etats Unis.

Lo spettacolo sarà accompagnato da una playlist che metterà in risalto la musica francese dal 1868 ai giorni nostri.

Come misura di sicurezza durante i fuochi d'artificio, saranno messe in atto misure di restrizione del traffico e della sosta.

Disposizioni per la circolazione e la sosta

Da giovedì 13 luglio a venerdì 14 luglio 2023

In occasione delle cerimonie organizzate per le commemorazioni del 14 luglio, da giovedì 13 luglio a venerdì 14 luglio 2023 sarà predisposto un dispositivo di circolazione. L'invito é quello di utilizzare i mezzi pubblici ed evitare di guidare nella zona del Promenade des Anglais/Vieux Nice. Prediligere il parcheggio nei vari parkings-relais Parc Azur, situati ai margini della zona.





Circolazione vietata

Da giovedì 13 luglio 2023 ore 19,30 a venerdì 14 luglio 2023 ore 01

Promenade des Anglais, carreggiata Sud fra rue Sauvan e l’avenue Max Gallo

Promenade des Anglais carreggiata Nord fra l’avenue Max Gallo e il boulevard Gambetta

Quai des Etats Unis

Quai Rauba Capeu fra Place du 08 Mai e place Guynemer fatta eccezione per i veicoli che escono da rue des Ponchettes autorizzati in senso inverso dalle 19,30 à 21,30 e dalle 23 à 01.

Rue Milton Robbins

Rue Bréa

Rue Vanloo

Avenue Max Gallo

Rue Saint François de Paule fra la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo

Avenue Félix Faure, de la rue Alberti à la Place Masséna fatta eccezione père quanti utilizzano il Parcheggio Masséna

Rue Chauvain, da rue Gioffredo all’avenue Félix Faure ad eccezione dei veicoli che stazionano in Rue Chauvain

Rue Guidoni

Avenue de Verdun

Avenue Gustave V fra la Promenade des Anglais e rue Gabriel Fauré

Rue Massenet

Tunnel Liautaud dall’avenue Max Gallo all’uscita Garibaldi compresa.

La discesa Crotti potrà essere chiusa dalle 22 alle 23,30

Rue de Rivoli fra la rue de France e la Promenade fatta eccezione dei taxi per l’accesso all’hôtel Negresco.