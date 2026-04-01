Antibes accende la stagione: bande in festa per un weekend tra musica e parate

Il weekend di Pasqua segna tradizionalmente l’inizio della stagione turistica ad Antibes Juan-les-Pins, e anche quest’anno la città francese si prepara ad accogliere residenti e visitatori con uno degli appuntamenti più vivaci del calendario primaverile.

Sabato 4 e domenica 5 aprile torna infatti la quinta edizione del Marching Band Festival, manifestazione che porta nelle strade musica dal vivo, colori e spettacolo.



Per due giorni, il centro storico di Antibes e il lungomare di Juan-les-Pins si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto. Protagoniste saranno sette marching band composte ciascuna da 7 a 14 musicisti, che si esibiranno in modalità itinerante, coinvolgendo il pubblico con parate e concerti diffusi.





Sabato tra centro storico e parata serale

La giornata di sabato 4 aprile si aprirà in tarda mattinata, dalle 11.30 alle 12.30, con una serie di esibizioni musicali nei punti più caratteristici di Antibes: dall’ingresso del mercato provenzale a Place Nationale, passando per Porte Marine e Place Mariejol, nei pressi del Museo Picasso.



Le performance si estenderanno anche a Juan-les-Pins, con tappe al Carrefour Hemingway, alla Petite Pinède e al Café de la Plage.



Nel pomeriggio, spazio al momento più atteso: la grande parata, in programma dalle 16.30 alle 18. Il corteo musicale seguirà un nuovo percorso che partirà dal Museo Archeologico, attraverserà i bastioni e alcune delle vie principali del centro, fino a raggiungere Place Guynemer.



Domenica tra concerti diffusi e gran finale

Domenica 5 aprile il festival proseguirà con una nuova serie di concerti, sempre dalle 11.30 alle 12.30, distribuiti tra Antibes e Juan-les-Pins.



Ad Antibes le esibizioni si terranno tra Place des Martyrs de la Résistance, Place Nationale e lungo i bastioni, mentre a Juan-les-Pins la musica animerà diversi punti strategici, tra cui l’incrocio tra Avenue Georges Gallice e Boulevard Wilson, il Rond Point Courbet, il Rond Point Saint-Honorat e la Promenade du Soleil.



Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, il festival si concluderà con una seconda grande parata itinerante. Il corteo partirà dal Palais des Congrès e attraverserà le principali arterie di Juan-les-Pins, toccando il lungomare e diversi snodi centrali, prima di fare ritorno al punto di partenza.



Un fine settimana che promette di unire musica, intrattenimento e atmosfera festosa, offrendo un assaggio d’estate e confermando il Marching Band Festival come uno degli eventi più attesi della primavera in Costa Azzurra.



