Pasqua in festa a Vence: tre giorni tra tradizione, fiori e sapori

Tre giorni di celebrazioni tra tradizione, cultura e divertimento per grandi e piccoli. Dal 4 al 6 aprile, la cittadina della Costa Azzurra si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto in occasione delle festività pasquali, con un programma ricco di appuntamenti distribuiti tra Place du Grand Jardin, Place Clemenceau e altri luoghi simbolo.



La manifestazione prende il via già nei giorni precedenti, con un’esplosione di decorazioni primaverili che colorano il centro e con l’apertura del luna park sull’Esplanade de la Police Municipale, attivo dal 3 al 19 aprile.

Per tutto il weekend, le piazze principali ospitano un vivace mercato artigianale e spazi dedicati ai giovani creatori, tra produzioni sostenibili, oggetti fatti a mano e proposte originali che spaziano dall’upcycling al design tessile.

Non mancano i vivaisti con piante da orto e da frutto e un’ampia offerta gastronomica: dai food truck con specialità dolci e salate ai prodotti locali come miele, salumi e birre artigianali.





Il programma entra nel vivo sabato 4 aprile con uno degli appuntamenti più attesi: la tradizionale caccia alle uova nel Parc de la Conque, pensata per i bambini dai 2 ai 10 anni.

Durante la giornata, laboratori creativi gratuiti animano Place du Grand Jardin e Place Clemenceau, affiancati da attività come la fattoria didattica e dimostrazioni di artigianato.

Nel pomeriggio spazio alle danze folkloristiche con il gruppo La Brissaudo. Suggestivo anche il momento dedicato ai racconti delle lavandaie al lavoir di Vence, con letture a cura della Compagnie de la Hulotte.



Domenica 5 aprile si apre con una sfilata celebrativa dedicata a figure emblematiche della cultura provenzale, accompagnata dal gruppo Nice la Belle.

La giornata prosegue con laboratori a tema primaverile, passeggiate a pony e momenti istituzionali, tra cui la messa nella cattedrale cittadina.

A mezzogiorno, la tradizionale “danza del ceppo” e l’incoronazione della Regina di Vence rappresentano uno dei momenti più simbolici della festa.



Le celebrazioni si concludono lunedì 6 aprile con una processione in onore di San Véran e San Lambert, seguita dalla messa solenne. Nel pomeriggio, gran finale con il corso fiorito della Regina di Vence e la spettacolare battaglia di fiori, accompagnata da musica e danzatori in costume.



Un evento che unisce tradizione e convivialità, capace di attirare visitatori da tutta la regione e di offrire un’esperienza immersiva nello spirito autentico della Pasqua provenzale.



