Jazz à Juan 2026, stelle internazionali alla Pinède Gould: da Tom Jones a Seal dieci notti di grande musica

Dal 9 al 19 luglio 2026 la leggendaria Pinède Gould di Juan-les-Pins torna a ospitare una delle rassegne più prestigiose d’Europa: Jazz à Juan, giunto alla 65ª edizione.

Nato nel 1960 e considerato il più antico festival jazz d’Europa ancora in attività, l’evento conferma anche quest’anno la sua vocazione internazionale, mescolando tradizione e contaminazioni contemporanee.



Il cartellone 2026 mantiene saldo il legame con il jazz, ma si apre con decisione ad altri linguaggi musicali: dal funk-blues all’elettronica, fino alle sonorità world.

Tra i grandi nomi spiccano il bassista e produttore Marcus Miller, figura chiave del jazz moderno, e due star della musica internazionale come Tom Jones, atteso per la serata inaugurale, e Seal, protagonista il 13 luglio.



Accanto a loro, artisti che incarnano l’apertura del festival a nuovi suoni: il trip-hop dei Morcheeba, il mix balcanico di Goran Bregović e il groove inconfondibile di Keziah Jones.

Non mancano le nuove voci del jazz contemporaneo e talenti emergenti, a conferma della missione del festival di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.



La Pinède Gould, affacciata sul Mediterraneo e capace di accogliere oltre 2.500 spettatori, resta uno dei palcoscenici più suggestivi al mondo: qui si sono esibiti giganti come Ray Charles, Ella Fitzgerald e Miles Davis, contribuendo a costruire la leggenda di Jazz à Juan.





Il programma completo

Giovedì 9 luglio 2026

China Moses

Tom Jones

Sabato 11 luglio 2026

Dhafer Youssef

Morcheeba

Lunedì 13 luglio 2026

Mica Millar

Seal

Martedì 14 luglio 2026

Banksia Trio

Laura Anglade

Maë Defays

Mercoledì 15 luglio 2026

Fatoumata Diawara

Goran Bregović

Giovedì 16 luglio 2026

The Fearless Flyers

Keziah Jones

Venerdì 17 luglio 2026

Samara Joy

Marcus Miller – “We Want Miles!”

Sabato 18 luglio 2026

New Sketches of Spain (Erik Truffaz & Antonio Lizana)

Thomas Dutronc “Jazz & Friends”

Domenica 19 luglio 2026

Linda Lee Hopkins

Con un cartellone che alterna grandi icone e nuove promesse, Jazz à Juan 2026 si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate in Costa Azzurra, capace di attrarre appassionati da tutta Europa e di trasformare Juan-les-Pins in una capitale internazionale della musica dal vivo.





