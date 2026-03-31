Jazz à Juan 2026, stelle internazionali alla Pinède Gould: da Tom Jones a Seal dieci notti di grande musica

Dal 9 al 19 luglio 2026 la leggendaria Pinède Gould di Juan-les-Pins torna a ospitare una delle rassegne più prestigiose d’Europa: Jazz à Juan, giunto alla 65ª edizione.
Nato nel 1960 e considerato il più antico festival jazz d’Europa ancora in attività, l’evento conferma anche quest’anno la sua vocazione internazionale, mescolando tradizione e contaminazioni contemporanee.
Il cartellone 2026 mantiene saldo il legame con il jazz, ma si apre con decisione ad altri linguaggi musicali: dal funk-blues all’elettronica, fino alle sonorità world.
Tra i grandi nomi spiccano il bassista e produttore Marcus Miller, figura chiave del jazz moderno, e due star della musica internazionale come Tom Jones, atteso per la serata inaugurale, e Seal, protagonista il 13 luglio.
Accanto a loro, artisti che incarnano l’apertura del festival a nuovi suoni: il trip-hop dei Morcheeba, il mix balcanico di Goran Bregović e il groove inconfondibile di Keziah Jones.
Non mancano le nuove voci del jazz contemporaneo e talenti emergenti, a conferma della missione del festival di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.
La Pinède Gould, affacciata sul Mediterraneo e capace di accogliere oltre 2.500 spettatori, resta uno dei palcoscenici più suggestivi al mondo: qui si sono esibiti giganti come Ray Charles, Ella Fitzgerald e Miles Davis, contribuendo a costruire la leggenda di Jazz à Juan.
Il programma completo
Giovedì 9 luglio 2026
- China Moses
- Tom Jones
Sabato 11 luglio 2026
- Dhafer Youssef
- Morcheeba
Lunedì 13 luglio 2026
- Mica Millar
- Seal
Martedì 14 luglio 2026
- Banksia Trio
- Laura Anglade
- Maë Defays
Mercoledì 15 luglio 2026
- Fatoumata Diawara
- Goran Bregović
Giovedì 16 luglio 2026
- The Fearless Flyers
- Keziah Jones
Venerdì 17 luglio 2026
- Samara Joy
- Marcus Miller – “We Want Miles!”
Sabato 18 luglio 2026
- New Sketches of Spain (Erik Truffaz & Antonio Lizana)
- Thomas Dutronc “Jazz & Friends”
Domenica 19 luglio 2026
Linda Lee Hopkins
Con un cartellone che alterna grandi icone e nuove promesse, Jazz à Juan 2026 si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate in Costa Azzurra, capace di attrarre appassionati da tutta Europa e di trasformare Juan-les-Pins in una capitale internazionale della musica dal vivo.