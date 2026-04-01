Monte-Carlo Summer Festival 2026: calendario completo e grandi star internazionali in scena

C’è un modo speciale di vivere l’estate a Monaco. È il Monte-Carlo Summer Festival, la rassegna musicale che ogni anno trasforma i luoghi più belli del Principato in palcoscenici, dove la musica si ascolta con il mare vicino e l’eleganza intorno.

L’edizione 2026 inizia il 3 luglio per concludersi il 15 agosto. Saranno quattordici gli appuntamenti in cartellone, distribuiti tra due luoghi simbolo: la mitica Salle des Étoiles, dove la formula del dinner-show regala una vicinanza rara con gli artisti, e l’Opéra Garnier, più raccolta e intima.

L’apertura, il 3 luglio 2026, è affidata a Sébastien Tellier, che inaugura il festival all’Opéra Garnier Monte-Carlo con un live dalle sonorità electro-pop. Una scelta che introduce subito il doppio registro della rassegna: da un lato l’eleganza del teatro, dall’altro l’energia più immersiva della Salle des Étoiles.

Dal 7 luglio il festival entra nel vivo proprio alla Salle des Étoiles con Jon Batiste, protagonista di un dinner show che promette un viaggio musicale tra jazz, gospel, soul e funk.

Il giorno successivo, l’8 luglio, cambia atmosfera ma non intensità: Jason Derulo porta sul palco un set pop e R&B ad alto impatto scenico, pensato per un pubblico internazionale.

L’11 luglio è dedicato a una delle serate più significative del calendario, la Fight Aids Monaco, che quest’anno vede esibirsi i God Save The Queen. Un appuntamento che unisce spettacolo e impegno, mantenendo l’identità filantropica che caratterizza il festival.

Il 18 luglio si entra nel cuore della mondanità monegasca con il 77° Gala della Croce Rossa monegasca, uno degli eventi più prestigiosi del Principato, presieduto dal Principe Alberto II. In questa occasione debutta lo spettacolo “SOUL!”, che torna poi con una serie di date tra il 29 e 30 luglio e dal 2 al 9 agosto, trasformandosi in uno dei filoni principali della programmazione con sonorità che spaziano tra R&B, funk, disco ed elettronica.

La terza settimana di luglio è tra le più dense: il 21 luglio arrivano i The Last Dinner Party con il loro stile tra art rock e pop barocco, seguiti il 22 luglio da Aya Nakamura, tra le voci più influenti dell’R&B contemporaneo europeo.

Il 23 luglio è la volta di Juanes, che porta sul palco il suo mix di rock e pop latino, mentre il 26 luglio chiude questa sequenza John Legend, con una performance che unisce eleganza e grande presenza scenica.

Il festival prosegue senza interruzioni anche a fine mese: il 31 luglio Vanessa Paradis torna all’Opéra Garnier Monte-Carlo per un concerto più intimo, mentre il 1° agosto LP si esibisce alla Salle des Étoiles con il suo repertorio pop-rock.

Ad agosto, la programmazione mantiene un ritmo selettivo ma mirato: l’11 agosto è attesa Lisa Stansfield, icona della scena soul e pop internazionale, mentre il gran finale è affidato, il 15 agosto, a Laura Pausini, protagonista dell’ultima serata del festival con un concerto che si preannuncia tra i più partecipati.

Elemento distintivo del Monte-Carlo Summer Festival resta la formula del dinner show, che caratterizza molti degli appuntamenti alla Salle des Étoiles: un’esperienza che combina alta gastronomia e spettacolo live, con una forte componente di esclusività e vicinanza agli artisti. I prezzi partono da circa 120 euro per gli eventi all’Opéra Garnier e possono superare i 400 euro per le serate più richieste.

Il Monte-Carlo Summer Festival 2026 è tutto questo: una lunga estate fatta di musica, emozioni e luoghi che sanno regalare ancora un po’ di magia.

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