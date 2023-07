Scopri tutti gli eventi da vivere a Ceriana questa estate

L'estate di eventi per l'antico borgo della Valle Armea è partita con "Certe Note", un festival musicale di cantautorato, organizzato dall'associazione "Fare Musica" e sostenuto dal Comune di Ceriana. La programmazione estiva offre una vasta gamma di eventi, con particolare attenzione alle sagre locali e all'intrattenimento e ad alcune note di cultura.

Ecco nel dettaglio gli appuntamenti più importanti.

Sagre e Intrattenimento :

Sabato 15 luglio e Giovedì 27 luglio, due appuntamenti con il gusto e la musica dal vivo.

Sabato 15 luglio dalle ore 19.30 terza edizione della Sagra della Bruschetta con lo show della “Karibe Band”, attesissima al suo debutto a Ceriana in Piazza Marconi. Il Comitato Festeggiamenti per Ceriana proporrà la bruschetta in varie ricette curiose: non mancheranno rostelle e primi piatti per tutti i golosi.

Giovedì 27 Luglio è invece Piazza Santa Marta a accogliere la festa danzante a tema rostelle. Il ricavato andrà a sostegno delle Confraternita dei verdi che celebrerà la sua patrona, Santa Marta, sabato 29 luglio con Santa Messa e processione lungo le vie del Paese alle ore 20.

Cultura :

Venerdì 28 Luglio e Venerdì 4 Agosto, edizione numero 26 per il Festival “Musiche della Terra”.

A partire dalle ore 21.15, piazza Marconi accoglie i rappresentanti della musica etnica e popolare per rinnovare il legame tra Ceriana e le tradizioni più autentiche della musica dal vivo delle Regioni di Italia.

Ospiti “I Musetta” e le “Tre Sorelle”, spazio anche per l’esibizione della Compagnia “Sacco”, testimone del canto a bordone Cerianasco, grande interprete delle tradizioni del paese.

Domenica 30 luglio, alle ore 21 “Vivaldiana” in piazza Marconi, concerto di musica classica, sulle tracce del repertorio del grande musicista veneziano. Un quartetto d’archi sarà protagonista del concerto, ad ingresso libero.