Mentone, si ristrutturano gli spogliatoi della palestra Careï: installati 6 container provvisori

Stanno per cominciare alcuni lavori che interesseranno gli spogliatoi della palestra Careï, i quali presentano alcuni problemi strutturali.

Il Comune ha deciso d'intervenire sul rinforzo delle travi, oltre la ripresa dell'impermeabilizzazione e dei rivestimenti.

Per questo motivo gli spogliatoi rimarranno chiusi al pubblico per tutta la durata delle opere, prevista per novembre.

Per consentire agli utenti (associazioni, club, scuole, arbitri, ecc.) di continuare a praticare sport, nello spazio tra la palestra e la strada di Sospel sono stati installati sei container provvisori dotati di spogliatoi, docce e servizi igienici.

Quattro saranno riservati agli utenti, mentre altri 2 più piccoli agli arbitri. Entreranno in funzione dal 29 agosto.